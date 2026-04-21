Convocadas de la Albirroja Sub 17: lista definida para defender el título en casa

La selección paraguaya femenina Sub 17 oficializó la nómina de 22 futbolistas que representarán al país en el Sudamericano Sub 17 2026, certamen que se jugará del 24 de abril al 9 de mayo en territorio nacional, donde la Albirroja buscará defender el título conseguido en la edición anterior.
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El combinado dirigido por Luiz Guimarães apostó por una base competitiva y equilibrada, con jugadoras que llegan en buen momento y que intentarán llevar nuevamente a Paraguay a lo más alto del continente, además de asegurar uno de los cuatro cupos disponibles para la Copa Mundial Femenina Marruecos 2026.
Lista de convocadas: Tamara Amarilla, Estefani Ruiz, Fiorella Mora, Camila Martínez, Jazmín Rolón, Fiorella González, Mariana Griebeler, Katia Caballero, Florencia Cáceres, Natalia Miranda, Victoria Ucedo, Cynthia Casco, María Felipetti, Lía Fariña, Milka Mora, Oriana Benítez, Adalina Flecha, Sofía Cabrera, Samira González, Emma Álvarez, Mariela Acevedo y Luciana Navero. Director técnico: Luiz Guimarães.
Con el respaldo de jugar en casa y la responsabilidad de ser campeonas vigentes, las juveniles paraguayas encaran el desafío con ilusión y altas expectativas, en busca de seguir consolidando el crecimiento del fútbol femenino nacional en el plano internacional.