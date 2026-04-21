Paraguay sigue con la preparación mundialista con entrenamiento para arqueros

Esta sesión no es un hecho aislado, sino que responde a la lógica de trabajo por etapas implementada por el cuerpo técnico liderado por Gustavo Alfaro. El objetivo principal es sostener el ritmo competitivo y pulir los detalles críticos de una posición tan determinante como la del guardameta, permitiendo un seguimiento activo fuera de las ventanas internacionales de la FIFA.

La convocatoria incluye a tres arqueros que militan en el fútbol paraguayo, cada uno con realidades competitivas distintas. Gastón Olveira, de Olimpia, es quien llega con mayor rodaje al sumar 17 partidos en la temporada entre el torneo Apertura y la Copa Sudamericana, habiéndose ausentado para representar a la Albirroja en el combo de amistosos de marzo, en el que le tocó jugar ante Grecia en Atenas

Por su parte, Roberto Junior Fernández, de Cerro Porteño, busca recuperar ritmo ya que actualmente no goza de continuidad, teniendo como único registro reciente el encuentro ante Rubio Ñu en La Arboleda, en el encuentro por la undécima ronda del Apertura. Finalmente, el joven Víctor Rojas, de Libertad, completa la terna; aunque aún no debutó profesionalmente en el “Gumarelo”, su presencia se debe a la dinámica de los trabajos específicos diseñados.

De los que militan en el fútbol del exterior, quien tiene prácticamente el lugar ganado es el portero de San Lorenzo de Almagro, Orlando Gill. El guardameta fue parte junto a “Gatito” Fernández del proceso clasificatorio, llegando a debutar el histórico triunfo ante Perú en Lima en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas. Posteriormente, el sanlorenzano reafirmó su estatus al participar en cuatro de los seis amistosos de la Albirroja: frente a Corea del Sur en la gira asiática, ante Estados Unidos y México en la gira norteamericana, y contra Marruecos en la gira europea.