Paraguay y un posible amistoso antes de partir a la sede del Mundial

Originalmente, el plan de la delegación paraguaya era partir rumbo a tierras norteamericanas el 31 de mayo; sin embargo, la fecha definitiva de salida se ha fijado para el 6 de junio. Este cambio responde estrictamente a cuestiones protocolares de la FIFA vinculadas a los plazos de liberación de los futbolistas por parte de sus clubes, lo que obligó a retrasar el vuelo una semana respecto a lo previsto inicialmente.

En este contexto de preparación, el cuerpo técnico liderado por Gustavo Alfaro evalúa la posibilidad de disputar un partido amistoso de despedida en Asunción antes de emprender el viaje. Aunque la federación ve con buenos ojos esta opción para que la afición brinde su último aliento al equipo en casa, la decisión final recae sobre el entrenador.

Un detalle llamativo de la logística paraguaya es que la base operativa no estará en la ciudad del debut. Aunque Paraguay iniciará su camino en Los Ángeles, la FIFA ya asignó oficialmente la ciudad de San José como el búnker de la Albirroja. Esta elección responde a una ventaja estratégica, puesto que la cercanía con el Levi’s Stadium, escenario donde el seleccionado disputará sus dos encuentros restantes de la fase de grupos.

El itinerario proyectado establece que, tras aterrizar en San José el 6 de junio, el plantel se trasladará a Los Ángeles el día 11 de junio, apenas 24 horas antes del estreno mundialista ante uno de los anfitriones, Estados Unidos. Una vez cumplido ese primer compromiso, la delegación regresará a su base en San José para establecerse allí de forma permanente durante el resto de la primera etapa.

El esperado debut tendrá lugar el viernes 12 de junio a las 22:00 horas, enfrentando al anfitrión, Estados Unidos, en el imponente SoFi Stadium de Los Ángeles. La acción continuará para Paraguay el sábado 20 de junio a la medianoche, cuando se mida ante Turquía en el Levi’s Stadium. El cierre de la fase de grupos se producirá en ese mismo escenario el jueves 25 de junio a las 23:00 horas frente a la selección de Australia.