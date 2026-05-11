La lesión de Adam Bareiro que lo dejaría fuera de competencia un mes ¿descartado de la lista mundialista?

El delantero paraguayo Adam Fernando Bareiro Gamarra abandonó el campo apenas a los 24 minutos del primer tiempo tras sentir una fuerte molestia muscular. Aunque intentó continuar luego de recibir atención médica en dos ocasiones, finalmente pidió el cambio debido al intenso dolor y fue sustituido por Milton Giménez.

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Los estudios realizados posteriormente confirmaron el peor escenario para el atacante xeneize: sufrió un desgarro en el aductor derecho, lesión que lo dejará fuera de varios compromisos importantes de Boca en la Copa Libertadores 2026.

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Adam Bareiro presenta lesión muscular del complejo aductor y recto anterior del abdomen izquierdo.



Depto. Médico Fútbol Profesional. pic.twitter.com/pipin7Pc4Y — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) May 11, 2026

Bareiro se perdería los encuentros frente a Cruzeiro y Universidad Católica, correspondientes a la fase de grupos del certamen continental. Si bien el cuerpo médico trabajará para intentar acelerar su recuperación, los plazos estimados hacen muy difícil que llegue en condiciones al duelo ante el conjunto chileno previsto para el 28 de mayo.

La lesión se produjo en una acción poco habitual. Tras un centro enviado por Santiago Ascacibar, el Zorrito Bareiro intentó ejecutar una chilena dentro del área, pero no logró conectar el balón y quedó tendido con evidentes gestos de dolor. Desde ese momento ya no pudo continuar.

Mirá cómo se lesionó el Zorrito Bareiro

¿El momento de la lesión de Adam Bareiro? El paraguayo tiró una pirueta, chocó y luego no pudo seguir en cancha vs. Huracán en La Bombonera. pic.twitter.com/7YGQqqFcJa — SportsCenter (@SC_ESPN) May 9, 2026

Más allá de la baja sensible para Boca, la preocupación principal pasa ahora por la selección paraguaya. A exactamente un mes del inicio del Mundial 2026, la recuperación del delantero será seguida de cerca por el cuerpo técnico encabezado por Gustavo Alfaro.

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PREOCUPACIÓN EN BOCA. Al Principe Bareiro le dolía mucho AHÍ y se fue reemplazado antes de los 25' PT. En su lugar ingreso Milton Giménez... pic.twitter.com/JzLYTYcsXy — SportsCenter (@SC_ESPN) May 9, 2026

La situación genera incertidumbre debido a que una recuperación apresurada podría complicar aún más el panorama físico del atacante, mientras que una ausencia prolongada pondría en riesgo su presencia en la lista definitiva de convocados de la Albirroja.