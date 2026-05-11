Olimpia vs. Recoleta FC por la fecha 21: en el Día de la Madre y por la...

Olimpia y Recoleta FC por la fecha 21 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay está programado. Tanto el Decano de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez como el Canario de Jorge González adelantan el encuentro por sus respectivos partidos por la Copa Sudamericana 2026 en la semana siguiente. El juego será en el Día de la Madre y en horas de la mañana.

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El Franjeado y el Funebrero jugarán el viernes 15 de mayo, a las 09:30, hora de Paraguay, en el Erico Galeano de Capiatá. Posterior al duelo, los dirigidos por Sánchez recibirán a Vasco da Gama el miércoles 20, a las 19:00, en el Defensores del Chaco, mientras que los conducidos por González visitan a Deportivo Cuenca el martes 19, a las 23:00, en el Alejandro Serrano Aguilar.