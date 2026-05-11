¿Un “tapado” entre los reservados de la Albirroja para el Mundial?

Surgido en las formativas de Cerro Porteño, con 21 partidos disputados en la Primera azulgrana, Alan Herminio Núñez Duarte habría sido inscripto en la nómina preliminar de Gustavo Alfaro para la Copa del Mundo 2026, a disputarse entre 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

Lea más: Lorenzo Melgarejo, entre los reservados

El lateral derecho, natural de Luque (departamento Central), milita en el club portugués Nacional de Madeira, con el que acumula 21 partidos (un gol), en dos competiciones: Liga Portuguesa y Copa de Portugal.

Su presencia en la institución por la que pasó el consagrado Cristiano Ronaldo se da a préstamo, ya que aún pertenece a los registros del Ciclón.

Al jugar en un puesto en el que no existe un titular afianzado, Núñez podría tener hasta chances de integrar la nómina final, si es citado para los amistosos y demuestra un buen rendimiento cuando le toque jugar.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Núñez fue titular en 19 partidos, lo que marca su regularidad en la Liga lusitana, llamando la atención del cuerpo técnico de Alfaro. Su marca total en el Viejo Continente es de 6 victorias, 2 empates y 13 derrotas, militando en un club que no es de los grandes en Portugal, que finalizó el reciente torneo en el 14º puesto entre 18 competidores.

En el podio de la temporada 2025/26 quedaron los más laureados, Porto, Sporting Lisboa y Benfica, en ese orden.

Mundial 2026: EL fixture de la selección de Paraguay

El debut de la Albirroja por el Grupo D del Mundial 2026 está previsto para el viernes 12 de junio contra Estados Unidos, en el SoFi Stadium de Inglewood (estado de California), a las 22:00.

La segunda presentación está marcada para el viernes 19 frente a Turquía, en el Levi’s Stadium de Santa Clara (California). Técnicamente, por la diferencia horaria, el duelo será el sábado 20, a las 00:00.

El jueves 25, completará la fase de grupos contra Australia, nuevamente en la sede de Santa Clara, a las 23:00.