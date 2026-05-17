Lo que dijo el entrenador del Sunderland sobre la lesión de Omar Alderete

La cautela de Le Bris ante la lesión de Omar Alderete

El entrenador del Sunderland, Régis le Bris, habló en conferencia de prensa de la lesión del zaguero paraguayo en la primera mitad. Sunderland se vio obligado a retirar del campo de juego al defensor internacional albirrojo debido a una lesión de cadera preexistente, que se evaluará antes del último día del choque con el Chelsea, marcado para el domingo. Al respecto, el técnico fue muy claro sobre los motivos del cambio prematuro:

“Tuvo una pequeña lesión durante la semana. Estaba seguro de que podía manejar el juego, pero en un sprint lo sintió un poco, así que decidimos evitar algo importante y veremos cómo está mañana”, dijo el entrenador francés.

El cronómetro apenas marcaba el minuto 22 cuando saltaron las alarmas para los Black Cats y en la selección paraguaya. Una pieza inamovible en la zaga, el central paraguayo, sintió una molestia en la cadera que lo obligó a tirarse al piso. La gravedad de la molestia fue evidente de inmediato: el ex Cerro Porteño no dudó en mirar al banco para pedir la variante, dejando su puesto en manos de Luke O’Nien.

Aunque el defensor pudo abandonar el campo de juego caminando por su propio pie, el gesto de su rostro lo decía todo. La impotencia era total, y no es para menos; esta nueva dolencia se suma a una serie de problemas físicos que vienen cortando su ritmo en el exigente fútbol inglés en los últimos meses. Ahora, el optimismo transmitido por el cuerpo técnico es el único alivio para un jugador que busca llegar en óptimas condiciones de cara a la Copa del Mundo 2026.