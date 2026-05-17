Palmeiras publicó el reporte médico sobre la lesión de Ramón Sosa

El Palmeiras regresó a los entrenamientos en la Academia de Fútbol el domingo por la mañana, con dos bajas confirmadas, tras el empate 1-1 contra el Cruzeiro. Al paraguayo Ramón Sosa se le diagnosticó una lesión de ligamentos en el tobillo afectado que no requiere cirugía. El delantero abandonó el campo a los 17 minutos del primer tiempo. Por su parte, Felipe Anderson, quien dejó el terreno de juego a los 44 minutos, fue sometido a pruebas y se le diagnosticó una lesión leve en el músculo posterior del muslo izquierdo.

El parte médico oficial del club

En sus cuentas oficiales de redes sociales, Palmeiras dio a conocer el reporte médico que detalla la situación de ambos atacantes: “Se confirmó que Felipe Anderson sufrió una lesión de bajo grado en el isquiotibial de la pierna izquierda. Ramón Sosa, por su parte, sufrió una lesión ligamentaria no quirúrgica tras un esguince en el tobillo izquierdo. ¡Buena recuperación, mi dupla!”.

Felipe Anderson teve confirmada lesão de baixo grau no músculo posterior da coxa esquerda. Ramón Sosa, por sua vez, sofreu lesão ligamentar não cirúrgica após entorse no tornozelo esquerdo.



Boa recuperação, minha dupla! 💚 pic.twitter.com/x25jdEROfa — SE Palmeiras (@Palmeiras) May 17, 2026

Descartado para el duelo ante Cerro Porteño

La baja de Sosa representa un durísimo golpe para los planes inmediatos del cuerpo técnico liderado por el portugués Abel Ferreira. En ambos casos, el club de Barra Funda no confirmó el tiempo de recuperación. Sin embargo, los tiempos juegan en contra del atacante de la Albirroja: se espera que no estén disponibles para el partido contra Cerro Porteño, el miércoles, correspondiente a la quinta fecha del Grupo F de la Copa Libertadores, que tendrá lugar en el estadio Allianz Parque.