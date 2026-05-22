Copa Libertadores
22 de mayo de 2026 a la - 09:58

Video: El triplete de Alex Arce en el 4-2 de Independiente (R)

El paraguayo Alex Arce, futbolista de Independiente Rivadavia, celebra un gol en el partido frente a La Guaira por la fecha 5 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 en el estadio Olímpico UCV, en Caracas, Venezuela.
El paraguayo Alex Arce, futbolista de Independiente Rivadavia, celebra un gol en el partido frente a La Guaira por la fecha 5 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 en el estadio Olímpico UCV, en Caracas, Venezuela. 233106+0000 FEDERICO PARRA

Independiente Rivadavia goleó 4-2 a La Guaira con un hat-trick de Alex Arce por la Copa Libertadores 2026.

Por ABC Color

Alex Arce fue la gran figura de la victoria de Independiente Rivadavia sobre La Guaira por la fecha 5 de la Copa Libertadores 2026. El futbolista paraguayo fue autor de un triplete en el 4-2 de la Lepra mendocina en el estadio Olímpico UCV de Caracas, Venezuela. El delantero de la selección de Paraguay llegó a los 8 tantos y es el máximo artillero del certamen continental, superando por 2 a Carlos González y por 4 a Lorenzo Melgarejo.

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El triplete de Alex Arce en Independiente Rivadavia