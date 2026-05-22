Video: El triplete de Alex Arce en el 4-2 de Independiente (R)

Alex Arce fue la gran figura de la victoria de Independiente Rivadavia sobre La Guaira por la fecha 5 de la Copa Libertadores 2026. El futbolista paraguayo fue autor de un triplete en el 4-2 de la Lepra mendocina en el estadio Olímpico UCV de Caracas, Venezuela. El delantero de la selección de Paraguay llegó a los 8 tantos y es el máximo artillero del certamen continental, superando por 2 a Carlos González y por 4 a Lorenzo Melgarejo.

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El triplete de Alex Arce en Independiente Rivadavia