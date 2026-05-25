Día Mundial del Fútbol: Paraguay, a la espera de la lista de convocados

El 25 de mayo es el Día Mundial del Fútbol. Y si es 25 de mayo de 2026, significa que restan 17 días para el comienzo de la Copa del Mundo y 18 para el estreno de la selección de Paraguay, que regresa a la cita más importante del planeta luego de 16 años. La ilusión y la ansiedad aumentan mientras el tiempo viaja hacia el mes de junio.

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“La ONU (@ONU_es) ha declarado oficialmente el 25 de mayo como el Día Mundial del Fútbol. Un deporte que trasciende fronteras, fomenta valores, desarrollo, salud, y posee un alto impacto cultural y social. ¡Pasión que une a todo el planeta!”, publicó la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), que celebra el día mientras genera expectativa por la lista de 26 convocados.

La ONU (@ONU_es) ha declarado oficialmente el 25 de mayo como el Día Mundial del Fútbol. Un deporte que trasciende fronteras, fomenta valores, desarrollo, salud, y posee un alto impacto cultural y social.



¡Pasión que une a todo el planeta! ⚽ pic.twitter.com/5g9tmvLvxG — APF (@APFOficial) May 25, 2026

El Día 1 de Paraguay: Los jugadores que entrenaron

En el Día Mundial del Fútbol, el seleccionado guaraní desarrolla la segunda jornada de entrenamientos previo al Mundial 2026. Juan Cáceres, Damián Bobadilla, Matías Galarza, Julio Enciso, Gustavo Caballero, Gabriel Ávalos y Álex Arce formaron parte del domingo de la primera movilización en el Centro de Alto Rendimiento (CARDE) en Ypané.

A partir de este lunes, Alfaro suma al grupo a Alejandro Romero Gamarra, quien llegó el domingo al final de la tarde, y a Braian Ojeda, quien aterrizó esta madrugada en el Aeropuerto Silvio Pettirossi. En las próximas horas pisan suelo guaraní Antonio Sanabria, Andrés Cubas y Miguel Almirón. Y así, lentamente el DT de 63 años irá completando el plantel.

¿Cuándo revelará Paraguay la lista de 26 convocados?

La nómina de 26 convocados todavía no tiene fecha de divulgación. Es más, en el cronograma de actividades presentado por la selección, no aparece la posible publicación de la lista, que sería a través de las redes sociales y posiblemente, sin conferencia de Gustavo Alfaro, quien tiene marcado charlar con los medios el 4 de junio, en la víspera del amistoso con Nicaragua.

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Día Mundial de Fútbol: ¿Por qué es celebrado un 25 de mayo?

La Organización de Naciones Unidas (ONU) proclamó el 25 de Mayo como el Día Mundial de Fútbol. El objetivo fue resaltar el impacto del deporte en la paz y la cooperación. La fecha es en referencia al primer torneo internacional fútbol con equipos de todas las regiones, celebrado en los Juegos Olímpicos París 1924 (el primer partido del certamen fue un 25 de mayo).