Atención Paraguay: Estados Unidos, primer rival en el Mundial 2026, reveló la lista de los 26 convocados

Estados Unidos reveló hoy la lista de 26 convocados para el Mundial 2026: el entrenador argentino Mauricio Pochettino confirmó la nómina con 17 futbolistas de Europa, 8 de la Major League Soccer y 1 de la Liga MX. Los norteamericanos son el primer rival de la selección de Paraguay en el Grupo D: el viernes 12 de junio, a las 22:00, en el SoFi Stadium de Inglewood.

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Entre los elegidos por Pochettino aparecen figuras como Christian Pulisic del Milan y Weston McKennie de la Juventus, ambos de Italia, y también, varios futbolistas de origen mexicano, entre ellos, Alejandro Zendejas. El punta del América, nacido en la localidad mexicana Ciudad Juárez, tiene doble nacionalidad y alcanzó a jugar varios amistosos con México desde 2021.

Here to chase legacy on home soil.



Mauricio Pochettino has selected the 26 players to represent the United States this summer. pic.twitter.com/S8sF7l0PMi — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) May 26, 2026

¿Dónde fue la revelada la lista de convocados de EE.UU.?

La selección de Estados Unidos oficializó la lista de 26 convocados por Mauricio Pochettino para el Mundial 2026 en una ceremonia en Manhattan, Nueva York. El evento fue en el The Rooftop at Pier 17, un emblemático recinto ubicado en el South Street Seaport y estuvieron presentes aficionados, Djs y leyendas del fútbol estadounidense.

Mundial 2026: La lista de convocados de Estados Unidos

Arqueros

Matt Freese (New York City)

Matt Turner (New England Revolution)

Chris Brady (Chicago Fire)

Defensores

Tim Ream (Charlotte)

Chris Richards (Crystal Palace/ING)

Auston Trusty (Celtic/ESC)

Miles Robinson (Cincinnati)

Mark McKenzie (Toulouse/FRA)

Antonee Robinson (Fulham/ING)

Sergiño Dest (PSV Eindhoven/NED)

Alex Freeman (Villarreal/ESP)

Joe Scally (Borussia Mönchengladbach/ALE)

Max Arfsten (Columbus Crew)

Mediocampistas

Tyler Adams (Bournemouth/ING)

Weston McKennie (Juventus/ITA)

Cristian Roldan (Seattle Sounders)

Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps)

Christian Pulisic (Milan/ITA)

Malik Tillman (Bayer Leverkusen/ALE)

Gio Reyna (Borussia Mönchengladbach/ALE)

Tim Weah (Marsella/FRA)

Brenden Aaronson (Leeds United/ING)

Alejandro Zendejas (América/MEX)

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