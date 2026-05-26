Miguel Almirón y la pregunta que comparó a Tata Martino y Gustavo Alfaro: “No se debe...”

Miguel Almirón llegó esta mañana a Asunción y viajó directamente a Ypané para empezar a entrenar con la selección de Paraguay en el operativo del Mundial 2026. El mediapunta, que solo ha jugado 30 minutos en los últimos 41 días, habló de Gerardo Martino, quien es el actual entrenador del Atlanta United y quien fue el último DT en dirigir a la Albirroja en una Copa del Mundo.

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“Tata hasta hoy día me sigue ayudando desde el dos mil diecisiete que me llevó a Atlanta. Me ayudó mucho. Yo siempre digo que el Tata es una de las personas más importantes para lo que es mi carrera”, reconoció al Almirón, quien había logrado con el ex seleccionador paraguayo la Major League Soccer 2018, antes del traspaso al Newcastle de la Premier League.

Miguel Almirón: la comparación Gerardo Martino y Gustavo Alfaro

“Con la experiencia que él tuvo en el dos mil diez, también tiene su historia acá con Paraguay. La verdad que él me viene ayudando mucho, no solamente en lo futbolístico, sino también en lo personal”, añadió Almirón, quien posteriormente fue consultado por las similitudes entre Martino y Alfaro, quien rompió la racha de ausencias del combinado guaraní en los Mundiales.

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Las palabras de Miguel Almirón en su llegada al país para sumarse a los trabajos de la Albirroja rumbo al #MundialxABC 🏆



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“Creo que esa comparación no se debe hacer”, respondió Almirón. “Cada uno tiene su estilo, la calidad de persona de Alfaro y del Tata es intachable. No no me gustaría compararlos, son muy buenos, ustedes saben cómo son como entrenador y como personas, son excelentes”, finalizó el canterano de Cerro Porteño con respecto a dos históricos seleccionadores de Paraguay.