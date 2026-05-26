¿Cómo está Miguel Almirón a días del Mundial 2026?

Miguel Almirón aterrizó hoy por la mañana en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi y por la tarde, comienza a entrenar con la selección de Paraguay en el Centro de Alto Rendimiento (CARDE). El mediapunta del Atlanta United de la Major League Soccer llega a previa del Mundial 2026 con solo media hora de partido disputado desde 15 de abril.

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Previo al viaje a Asunción, el canterano de Cerro Porteño volvió a las canchas el domingo 24, al reemplazar a Luke Brennan a los 60 minutos de la derrota 2-0 frente a Columbus Crew. Desde el día de la lesión en la rodilla, cuando ingresó y salió 25 minutos después en el 3-1 al Chattanooga FC por los 16avos de final de la US Open Cup, el mediapunta estuvo ausente en 8 partidos.

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Las palabras de Miguel Almirón en su llegada al país para sumarse a los trabajos de la Albirroja rumbo al #MundialxABC 🏆



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Miguel Almirón: solo 30 minutos en 41 días

A pesar de solo haber jugado 30′ en los últimos 41 días, Almirón aclaró que “me siento muy bien” en el aspecto físico. “La verdad que me siento muy bien, física y mentalmente. Me estuve preparando para esto, para lo que lo que se va a venir”, aseguró el futbolista paraguayo a ABC TV antes de partir con destino a la Albiróga, en la ciudad de Ypané.

“Me estuve preparando de la mejor manera. Gracias a Dios también tengo un grupo de trabajo detrás mío que que me ayuda día a día y semana a semana para llegar bien a los partidos”, explicó Almirón, quien estuvo presente en los seis amistosos desde la culminación de las Eliminatorias Sudamericanas, marcando un tanto en el empate 2-2 con Japón en octubre pasado.

Mundial 2026: Partidos de Paraguay en el Grupo D

Fecha 1 - viernes 12 de junio

Estados Unidos vs. Paraguay: a las 22:00, en el SoFI Stadium de Inglewood

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Fecha 2 - sábado 20 de junio

Turquía vs. Paraguay: a las 00:00, en el Levi’s Stadium, Santa Clara

Fecha 3 - jueves 25 de junio

Paraguay vs. Australia: a las 23:00, en el Levi’s Stadium, Santa Clara