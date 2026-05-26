Selección Paraguaya
26 de mayo de 2026 a la - 15:34

¿Cómo está Miguel Almirón a días del Mundial 2026?

Miguel Almirón, futbolista de la selección de Paraguay.
Miguel Almirón, futbolista de la selección de Paraguay.@ABCTVpy

Miguel Almirón llegó hoy al país e inicia el operativo Mundial 2026 con la selección de Paraguay.

Por ABC Color

Miguel Almirón aterrizó hoy por la mañana en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi y por la tarde, comienza a entrenar con la selección de Paraguay en el Centro de Alto Rendimiento (CARDE). El mediapunta del Atlanta United de la Major League Soccer llega a previa del Mundial 2026 con solo media hora de partido disputado desde 15 de abril.

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Previo al viaje a Asunción, el canterano de Cerro Porteño volvió a las canchas el domingo 24, al reemplazar a Luke Brennan a los 60 minutos de la derrota 2-0 frente a Columbus Crew. Desde el día de la lesión en la rodilla, cuando ingresó y salió 25 minutos después en el 3-1 al Chattanooga FC por los 16avos de final de la US Open Cup, el mediapunta estuvo ausente en 8 partidos.

Miguel Almirón: solo 30 minutos en 41 días

A pesar de solo haber jugado 30′ en los últimos 41 días, Almirón aclaró que “me siento muy bien” en el aspecto físico. “La verdad que me siento muy bien, física y mentalmente. Me estuve preparando para esto, para lo que lo que se va a venir”, aseguró el futbolista paraguayo a ABC TV antes de partir con destino a la Albiróga, en la ciudad de Ypané.

Miguel Almirón, futbolista de la selección de Paraguay, celebra un gol en el partido frente a Japón en el amistoso internacional de la Fecha FIFA de octubre en el estadio Panasonic Suita, en Suita, Osaka, Japón.
Miguel Almirón, futbolista de la selección de Paraguay, celebra un gol en el partido frente a Japón en el amistoso internacional de la Fecha FIFA de octubre en el estadio Panasonic Suita, en Suita, Osaka, Japón.

“Me estuve preparando de la mejor manera. Gracias a Dios también tengo un grupo de trabajo detrás mío que que me ayuda día a día y semana a semana para llegar bien a los partidos”, explicó Almirón, quien estuvo presente en los seis amistosos desde la culminación de las Eliminatorias Sudamericanas, marcando un tanto en el empate 2-2 con Japón en octubre pasado.

Mundial 2026: Partidos de Paraguay en el Grupo D

Fecha 1 - viernes 12 de junio

Estados Unidos vs. Paraguay: a las 22:00, en el SoFI Stadium de Inglewood

Fecha 2 - sábado 20 de junio

Turquía vs. Paraguay: a las 00:00, en el Levi’s Stadium, Santa Clara

Fecha 3 - jueves 25 de junio

Paraguay vs. Australia: a las 23:00, en el Levi’s Stadium, Santa Clara

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