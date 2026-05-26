Diego Gómez: “La mentalidad que tenemos es para ser campeón”

Diego Gómez es otro de los futbolistas que llegó este martes a Asunción para iniciar los trabajos de la selección de Paraguay con miras al Mundial 2026. El jugador del Brighton cerró la temporada sumando minutos después de una preocupante lesión que sufrió en abril. El canterano de Libertad envió un claro mensaje sobre el objetivo de la Albirroja en la Copa del Mundo.

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“¿Para qué está Paraguay en la Copa del Mundo?”, fue la pregunta en la charla con los medios en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi que motivo una respuesta de Gómez, quien expresó la misma postura que había sentado Matías Galarza en noviembre de 2025. “Nuestro objetivo siempre es salir campeones”, había mencionado el ex Atlanta United de la Major League Soccer.

HOLA DIEGUITO 🫡



🔶Diego Gómez llegó al país esta mañana y ya se puso a las órdenes del cuerpo técnico de la #Albirroja



🔶El volante del Brighton de Inglaterra superó en tiempo récord una lesión que dejó en suspenso su participación en el #MundialXABC y es número fijo en la… pic.twitter.com/1jaGmdc6ml — ABC Deportes (@ABCDeportes) May 26, 2026

Diego Gómez y la mentalidad de Paraguay: “Para ser campeones”

Gómez estuvo en la misma línea y al contestar, señaló que “para ser campeón”. “Para ser campeón, obviamente es la mentalidad que tenemos. Hay que ir paso a paso como siempre, ir cada entrenamiento a pensar lo que va a hacer cada partido. Obviamente tenemos un grupo duro y así como te dije, pensar lo que será y dejar todo en la cancha”, disparó el volante de las Gaviotas.

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Diego Gómez también habló de la ansiedad que genera el certamen. “La verdad es que ansioso todavía tanto no porque no trato tanto de pensar todavía en lo que va a ser eso. Siempre yo trato de trabajar bien en el club, lo que tengo que hacer en el club y recién ahora pienso también en lo que voy a hacer acá con la selección”, finalizó el futbolista de 23 años.

Mundial 2026: Partidos de Paraguay en el Grupo D

Fecha 1 - viernes 12 de junio

Estados Unidos vs. Paraguay: a las 22:00, en el SoFI Stadium de Inglewood

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Fecha 2 - sábado 20 de junio

Turquía vs. Paraguay: a las 00:00, en el Levi’s Stadium, Santa Clara

Fecha 3 - jueves 25 de junio

Paraguay vs. Australia: a las 23:00, en el Levi’s Stadium, Santa Clara