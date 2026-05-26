“Después del Mundial veremos”: Antonio Sanabria y su futuro

Tonny Sanabria llegó hoy y empieza a entrenar con la selección de Paraguay con miras al Mundial 2026. La Albirroja de Gustavo Alfaro, que inició los trabajos el domingo, tiene dos semanas de preparación en el Centro de Alto Rendimiento (CARDE) de Ypané. El operativo culmina con el amistoso ante Nicaragua, el viernes 5 de junio, a las 19:15, en el Defensores del Chaco.

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En medio de la ansiedad y expectativa por disputar la Copa del Mundo, Sanabria habló de su futuro. El Cremonese, que finalizó décimo octavo con 34 puntos, perdió la categoría y jugará la Serie B en 2026-2027. El futbolista paraguayo, que disputó 25 partidos y convirtió 1 gol en la temporada anterior, aún tiene contrato con el club italiano.

#Albirroja | Antonio Sanabria llegó al país con la ilusión de cumplir el sueño de disputar un campeonato del Mundo.



🔶El 9 es la principal opción en punta para el entrenador Gustavo Alfaro.



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Tonny Sanabria tiene contrato con Cremonese

Tonny dejó en claro que tiene la cabeza puesta en el Mundial 2026 y que después del certamen, “seguramente vamos a ver”. “No la verdad que no”, respondió con respecto a posibles ofertas. “No sé, tengo contrato con Cremonense así que una vez que termine el Mundial seguramente vamos a ver”, mencionó a ABC TV en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi.