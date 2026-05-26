Tonny Sanabria y la lucha de los delanteros por un lugar en la lista del Mundial 2026

Antonio Sanabria y Andrés Cubas son otros dos futbolistas que Gustavo Alfaro suma hoy a los entrenamientos de la selección de Paraguay en la Albiróga con miras al Mundial 2026. El atacante del Cremonese, que perdió la categoría y regresó a la Serie B de Italia, habló de las expectativas de la Albirroja en la Copa del Mundo y del momento de los delanteros.

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Tonny reconoció que no disputó los minutos deseados en la temporada, pero aseguró que “llego físicamente bien”. “Independientemente de no haber tenido todos los minutos que me hubiese gustado. Bien, llego físicamente bien en forma porque estuve trabajando aparte también, así que tengo muchas ganas de poder mejorar”, expresó el atacante.

#Albirroja | Antonio Sanabria llegó al país con la ilusión de cumplir el sueño de disputar un campeonato del Mundo.



🔶El 9 es la principal opción en punta para el entrenador Gustavo Alfaro.



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Tonny Sanabria: “Ninguno tiene su lugar asegurado”

Sanabria es uno de los jugadores que tiene un lugar asegurado en la lista de convocados para la Copa del Mundo a pesar de no haber convertido ningún tanto en el 2026. “Yo creo que ninguno tiene su lugar asegurado, de hecho venimos antes, para entrenar, para ponernos en forma e intentar ponerle las cosas difíciles al profe”, mencionó el ofensivo de 30 años.

Gabriel Ávalos, Alex Arce e Isidro Pitta, los otros ‘9′

Alfaro empezó el operativo mundialista en el Centro de Alto Rendimiento (CARDE) con Gabriel Ávalos y Alex Arce, los otros dos centro delanteros, junto a Isidro Pitta, con los que cuenta el DT. “El tema de los delanteros es algo muy positivo porque se puede beneficiar, en este caso la selección. Mientras los delanteros estén bien, creo que es lo mejor”, finalizó Sanabria.

El 2026 de los ‘9′ de Paraguay para el Mundial 2026