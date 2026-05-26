Gabriel Ávalos: “Cambió muchísimo el ánimo y la fe”

La efervescencia mundialista se siente con fuerza en la concentración de Ypané. Antes de dar inicio al tercer día de actividades en el CARDE, Gabriel Ávalos atendió a los medios en zona mixta y reflejó el optimismo reinante dentro del plantel de la Selección Paraguaya de Fútbol, que ultima detalles antes de partir rumbo a la gran cita ecuménica.

Con la mente puesta en el partido de despedida ante la afición local, el atacante dejó en claro el alto nivel de motivación que rodea al grupo humano conducido por el cuerpo técnico: “Y las expectativas son las mejores porque, como siempre trato de recalcar, tenemos un gran grupo, un gran cuerpo técnico. Hacer una despedida de esta forma, de nuestra gente, creo que es muy importante”.

La insistencia como clave para coronarse máximo artillero

En la antesala de la Copa del Mundo, el delantero de Independiente de Avellaneda evaluó los aspectos más determinantes de su rendimiento en el exigente balompié vecino. Para Ávalos, la constancia fue el factor diferencial que lo llevó a lo más alto de la tabla de goleadores al otro lado del charco: “Yo creo que la insistencia. De hecho, llevo varios meses ya en un nivel bastante bueno en la liga argentina; de hecho que terminé siendo el goleador del torneo. Entonces me he esmerado bastante, he trabajado muchísimo también para poder estar acá. Pero por el momento hay que disfrutar estos días para tratar de ver qué pasa”.

Ante la consulta sobre si haber alcanzado la cima de los anotadores en la Liga Profesional de Fútbol le otorga un mérito superior o una ventaja para ganarse un lugar preponderante en la nómina final, el ariete prefirió valorar el nivel colectivo del seleccionado sobre las distinciones individuales: “No sé si es meritorio, pero poder estar en este grupo en una gran cantidad de fechas también es bastante importante. Creo que tenemos un gran grupo, tenemos grandes jugadores que han hecho muy buen semestre. Así que, a esperar el momento importante”.

Este presente idílico no solo le sonríe a él, sino que coincide con un fenómeno particular donde los distintos centrodelanteros de la Albirroja atraviesan una racha implacable en sus respectivos clubes. Para el delantero oriundo de Eledira, todo es consecuencia directa de la dedicación diaria y el deseo ferviente de vestir la camiseta nacional: “Yo creo que trabajo, trabajo que hace cada uno, obviamente. Después están también las ganas de estar acá, que suma muchísimo. Y bueno, ahora disfrutar de este momento, tratar de entrenar al máximo, de dar el 100% y esperar después todo lo que queremos”.

La planificación para enfrentar al anfitrión: Estados Unidos en la mira

El sorteo de la competencia deparó un reto mayúsculo para el combinado paraguayo al tener que medirse contra una de las selecciones locales. A pesar del último antecedente adverso ante un cuadro alternativo norteamericano, el atacante explicó cómo se visualiza ese compromiso estratégico y el respeto que impone el rival de turno: “Y obviamente va a ser complicado porque nos toca jugar contra un anfitrión. Tiene grandes jugadores, ya se conoce bastante la forma de juego que tiene, así que seguramente vamos a analizar cuando llegue el momento. Pero ya venimos trabajando algunas cosas”.

El máximo privilegio y la reconquista de la afición

Llegar a una Copa del Mundo representa la cumbre en la trayectoria de cualquier deportista profesional, un hito que invita a mirar hacia atrás y recordar los duros inicios de la carrera. Ávalos coincidió plenamente con el valor histórico que rodea a este momento, especialmente tras la larga espera del pueblo paraguayo: “Sí, tal cual. Creo que no tiene ni siquiera algo similar a esto para el deportista paraguayo. La gente también, obviamente, esperaba muchísimo esto, así que nada, estamos emocionados de estar acá y, obviamente, con muchas ganas de ir”.

La atmósfera actual contrasta de manera notable con periodos anteriores donde el equipo nacional atravesó duras críticas y no lograba conectar con la hinchada. El goleador reconoció este giro radical en el ambiente exterior, señalando que la convicción interna del vestuario fue el motor para revertir la incredulidad y transformarla en una ilusión unánime: “Sí, realmente cambió muchísimo el ánimo, la fe. Si bien nosotros siempre encaramos y veníamos con mucha fe tratando de levantar todo esto, hoy en día el grupo pudo hacer eso y confirmarlo. No se dimensiona todavía el 100% de cómo va a ser, pero estoy seguro de que todos mis compañeros están súper ilusionados y con muchas ganas de dar el 100%”.