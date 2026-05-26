Matías Galarza: “Estamos todos felices de representar a Paraguay”

La cuenta regresiva es total y la expectativa de todo un país se siente a flor de piel. Previo al tercer día de entrenamiento de la Selección Paraguaya de Fútbol en Ypané, el mediocampista Matías Galarza dialogó con los medios en zona mixta y transmitió la vibrante energía que se vive de cara al debut.

Con la mira puesta en el último encuentro preparatorio antes de la gran cita, el futbolista no ocultó su entusiasmo por el reencuentro con la hinchada local: “La verdad que todos estamos emocionados de estar acá. Todos estamos con ganas de lo que va a ser el viernes con la gente. Creo que el último partido, previo a lo que se viene, va a ser hermoso. Así que nada, estamos viviendo cada día con el grupo, con todos los compañeros que se están sumando de a poco, y esperando a lo que se viene”.

En la zona de prensa se percibió un ambiente sumamente alegre dentro de la concentración, un factor clave que se perfila de manera muy positiva para el desarrollo de los exigentes trabajos del cuerpo técnico. Respecto a este clima, el volante destacó el fuerte arraigo colectivo del plantel: “Siempre tuvimos un grupo muy unido. Creo que eso se reflejó a lo largo de las eliminatorias, a lo largo de los amistosos. Y sí, el grupo es un lindo grupo. Todos los jugadores que se van sumando también creo que lo demuestran. Y estamos todos felices de representar a Paraguay”.

Las claves para la Copa del Mundo: unión y memoria táctica

El mediocampista insistió en que las virtudes demostradas durante el proceso clasificatorio deben replicarse en la máxima competencia, situando el factor humano y la convicción interna como los pilares de la Albirroja: “Creo que aferrarse al grupo, a los compañeros, a confiar en nosotros, creo que esa va a ser la clave: seguir jugando juntos, como venimos haciendo en las eliminatorias. Obviamente mejorar muchos puntos, pero nosotros tenemos un juego y eso creo que hay que demostrar en el Mundial nuevamente”.

Tras una prolongada espera por el regreso del combinado nacional a la élite del fútbol, los días previos se viven con gran intensidad. El futbolista de la MLS reconoció que la ansiedad por volver también se experimentaba a la distancia desde su club: “Sí, uno estando en el club siempre está con ansia de volver. Obviamente, la ilusión de toda la gente te lo transmite estando en tu club también. Y ahora, faltando tan pocos días, uno ya está ilusionado de lo que se viene”.

Ese fervor popular que rodea el retorno de Paraguay a la Copa del Mundo impacta de forma directa en el ánimo del seleccionado. Al pisar suelo guaraní, el contacto con los aficionados y el entorno periodístico genera un impacto inmediato en los protagonistas: “La verdad es que se siente apenas llegás, ya tanto por ustedes, los periodistas, como la gente. Es algo hermoso. La verdad es que solamente se vive acá en Paraguay cuando uno aterriza. Es algo muy lindo que hoy estoy viviendo, y espero que sea por mucho tiempo”.

La ventaja del CARDE y la adaptación al suelo norteamericano

Una de las cuestiones fundamentales de la preparación pasa por la infraestructura que los jugadores encontrarán en los estadios de Estados Unidos y las condiciones de los campos de juego híbridos. Galarza trajo tranquilidad al destacar la previsión del estratega albirrojo en las instalaciones de Ypané: “Son canchas rápidas. Obviamente hay canchas que eran sintéticas y se pusieron pasto natural, se cambiaron. Son canchas lindas. Estados Unidos, la verdad, yo creo que está muy preparado para lo que va a ser el Mundial. Las canchas son rápidas, son buenas y es muy parecida a la que el profe mandó a hacer acá en el CARDE”.

Bajo esta misma línea metodológica, el mediocampista reiteró las pautas que les transmite el cuerpo técnico y cuál será el verdadero secreto para sellar una destacada campaña mundialista: “Confiar en nosotros, confiar en el profe; eso creo que va a ser la clave. El profe ya está aconsejando lo que va a ser el Mundial y la clave va a ser como lo que te digo: confiar en el grupo dedicado a nuestros compañeros”.

Su semestre en la MLS y un encuentro con historia albirroja

Galarza arriba a esta cita en un momento óptimo de su carrera, con rodaje competitivo tras el cierre de su semestre en Norteamérica, una regularidad que pretende capitalizar vistiendo la camiseta de la selección: “Evalúo algo muy positivo. Jugué todos los partidos que estuve a disposición. Jugué todos, vengo con minutos, vengo con ritmo. Así que lo veo con un punto muy positivo”.

Sobre su polifuncionalidad táctica y la posición en la que se desempeñó con mayor continuidad durante este último periodo en el Atlanta, detalló sus características sobre el césped: “Jugábamos con tres volantes, jugaba más de interior. También llegué a jugar de extremos también. Usé las dos posiciones, que son mis características, y estuve alternando”.

Finalmente, el mediocampista desveló un detalle imperdible de la intimidad en el fútbol estadounidense: una conversación exclusiva y de alto valor conceptual con Gerardo “Tata” Martino, el emblemático director técnico de la histórica campaña de Paraguay en Sudáfrica 2010: “Sí, hablamos. Me habló un poco de lo que fue el Mundial 2010. La verdad que es una excelente persona, un excelente entrenador. Y nada, me tiró unos consejos que me dijo la vez pasada; me guardo para mí”.