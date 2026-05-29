Gustavo Gómez: “Estamos llegando con mucha ilusión, todos sueñan con este momento”

Tras completar la fase de grupos de la Copa Libertadores, el capitán del Palmeiras y de la selección paraguaya de fútbol, Gustavo Gómez llegó al país para ponerse a las órdenes del seleccionador Albirrojo Gustavo Alfaro de cara al Mundial 2026. En su arribo a suelo paraguayo, fue abordado por los medios de comunicación y compartió el entusiasmo con el que se acopla al grupo:

“Creo que somos los últimos en llegar, pero estamos llegando con mucha ilusión. Ya ansioso de estar con mis compañeros y de poder entrenar. Ansioso, obviamente; yo creo que todos están así, pero una ansiedad buena, digamos, porque todos sueñan con este momento y solamente disfrutar y, obviamente, con responsabilidad. Y ya con muchas ganas de entrenar con mis compañeros”, comenzó diciendo el líder albirrojo.

La recompensa a los años de sacrificio

El regreso a la máxima cita ecuménica representa la culminación de un sueño colectivo largamente esperado, evocando aquel recordado y duro proceso bajo la premisa de que el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Hoy, de cara a las puertas de jugar un Mundial, se consolida el fruto de muchos años de sacrificio y la recompensa finalmente de llegar a un Mundial con la Albirroja.

Al respecto, el defensor reflexionó sobre la verdadera identidad del futbolista guaraní: “Hemos peleado mucho, hemos trabajado mucho para conseguir el objetivo, pero, como dije en algunas entrevistas, yo creo que obviamente el objetivo era clasificar al Mundial, pero creo que lo más importante es demostrar que la camiseta de la selección se defiende independientemente de cualquier resultado. Yo creo que eso tenemos que fortalecer: la identidad de cómo tiene que ser un jugador paraguayo. Nosotros, en los años que no hemos podido clasificar, en cada entrenamiento, en cada partido, hemos dejado todo. No se nos dieron los resultados; ahora podemos disfrutar de este momento, con mucha ansiedad ya de poder estar con mis compañeros”.

De sparring en Sudáfrica Sudáfrica 2010 a ser líder en la Copa del Mundo 2026

La inminencia del torneo despierta inevitables emociones sobre la trascendencia de este logro, trayendo a la memoria aquel video de la tanda de penales ante Japón, cuando fueron enfocados por la cámara televisiva en las tribunas en el Mundial Sudáfrica 2010, cuando las figuras de la actualidad vivían la experiencia mundialista en el rol de sparrings, contrastando con el presente de poder disputar una Copa del Mundo con la selección absoluta.

Gómez revivió aquel recuerdo con evidente emoción: “La verdad que es increíble, lo estoy disfrutando mucho. Yo a mis compañeros también me los imagino. Toda la gente que trabaja en el plantel, yo creo que también la gente de Paraguay... Hay mucha gente, los niños, muchos jóvenes que no vieron a Paraguay en un Mundial. A mí me tocó estar en el 2010 de sparring, creo que tenía 16 o 17 años. Y ahora poder vivirlo acá con la selección absoluta, la verdad que es un privilegio, un orgullo y estoy muy feliz por estar disfrutando de este momento”.

Jerarquía internacional al servicio de la Albirroja

El capitán llega además respaldado por un extraordinario presente en el plano internacional, consolidando un legado de más de 400 partidos con el Palmeiras que ahora busca trasladar al combinado nacional. Sobre esta etapa de madurez profesional y su deseo de guiar a las nuevas generaciones, concluyó: “Muy feliz. Estoy construyendo una historia muy linda en un equipo importante. El Palmeiras la verdad que a mí me dio todo en todos los sentidos: me ayudó a ser un mejor atleta, un mejor jugador, una mejor persona. Entonces, solo palabras de agradecimiento con Palmeiras. Espero seguir ayudando, retribuyendo todo lo que me dieron en estos ocho años y tratar de, día a día, ayudar a mis compañeros también para que ellos puedan construir su propia historia”.