Ramón Sosa ya palpita el Mundial: “Nosotros estamos pensando en grande”

Tras completar la fase de grupos de la Copa Libertadores, el extremo de Palmeiras de Brasil, Ramón Sosa llegó al país para integrarse a la selección paraguaya de fútbol y ponerse a las órdenes de Gustavo Alfaro con miras a la Copa del Mundo 2026. A su arribo, el atacante se mostró conmovido por el enorme cariño de los aficionados que lo esperaban en la terminal aérea:

“La verdad que sí. Recién estaba ahí, hablando, que llegar en el país, que la gente te reciba así, es impresionante. La verdad que no sé cómo decir, pero llegar así, que la gente te reciba así, es una locura. Es impresionante, y siempre estar agradecido con ellos, feliz de estar acá en mi país. La verdad que estoy bien físicamente, muy bien. Esta semana ya venía trabajando normal, así que bien”, expresó el jugador oriundo de Maracaná.

El cambio de chip y un viaje en el tiempo

A la distancia se puede sentir también ese ambiente futbolero que se vive ya aquí en el país palpitando el mundial, una realidad que el jugador reconoció haber tenido que dosificar debido a las altas exigencias de la competencia internacional con su club, aunque la emoción terminó por desbordarse al momento de armar las maletas:

“Nosotros no teníamos mucho tiempo para pensar todavía en eso porque también teníamos un partido importante, que seguramente ustedes vieron ayer, que teníamos partido la Libertadores; gracias a Dios pudimos ganar y clasificar también. Pero ahora que ya estamos en el país, como que ya uno siente que ya está en la selección, lo que es la Copa del Mundo. Justamente anoche, después del partido, me fui a mi casa, estaba con mi novia, me estaba preparando las cosas y le dije que hace seis años atrás uno ni pensaba que iba a estar. Ahora, gracias a Dios, me va a tocar a mí, si Dios quiere, uno siempre está feliz y contento”, comentó el extremo del ‘Verdão’.

La locura mundialista vista desde el exterior

El fervor del público guaraní traspasa las fronteras, y en el caso del atacante oriundo de Maracaná, el cordón umbilical con su tierra se mantiene intacto a través de las pantallas, compartiendo la misma expectativa que toda la hinchada:

“Para cualquier jugador es un sueño, es una locura. La verdad que es una locura cómo se vive porque uno siempre mira. Yo, por ejemplo, soy de mirar mucho las noticias de Paraguay, del fútbol paraguayo, entonces siempre estoy al pendiente. Impresionante la gente cómo vive, nosotros también, porque es una Copa del Mundo que todo el mundo va a querer estar ahí y va a estar al pendiente de los partidos”, manifestó el ex-Olimpia.

El techo de la Albirroja: “Pensar en grande”

El futbolista también se tomó un tiempo para analizar el panorama deportivo que afrontará el combinado nacional en la máxima cita y responder para qué está la selección paraguaya en este torneo. Lejos de achicarse ante los rivales, Sosa dejó en claro la mentalidad del grupo: “No, obviamente yo creo que todos los partidos van a ser difíciles. Pero después dentro de la cancha es once contra once, cualquier cosa puede pasar. Obviamente nosotros estamos pensando en grande con Paraguay”, cerró diciendo el popular ‘amiguito’.