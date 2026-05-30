Preparación Albirroja avanza con 25 futbolistas en Ypané

La selección paraguaya continúa trabajando intensamente con la mira puesta en el Mundial de Estados Unidos-México-Canadá 2026.

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Este sábado, el plantel nacional desarrolló una nueva sesión de entrenamientos en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo de Ypané.

La movilización se realizó en horario matutino y estuvo dirigida por el cuerpo técnico encabezado por Gustavo Alfaro, que sigue ajustando detalles en la preparación del equipo para la máxima cita del fútbol mundial.

La jornada comenzó con trabajos de activación en el gimnasio, para posteriormente trasladarse al campo de juego, donde los futbolistas realizaron ejercicios de movilidad y puesta a punto física.

Más adelante, el plantel llevó adelante circuitos de pases y distintas tareas tácticas, buscando fortalecer los conceptos futbolísticos que pretende implementar el entrenador argentino de cara a la competencia internacional.

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Con el grupo cada vez más completo, con 25 de los 26 jugadores, el ambiente está cargado de expectativa por la proximidad del Mundial, la Albirroja mantiene un intenso ritmo de trabajo con el objetivo de llegar en óptimas condiciones al debut.

A la espera de Mathias Villasanti

El que faltaría al grupo es Mathias Villasanti que está para jugar hoy con Gremio ante Corinthians por el Brasileirão y posteriormente se uniría al grupo que trabaja en Ypané.

El próximo entrenamiento está programado para el lunes 1 de junio desde las 17:00, nuevamente en el CARDE de Ypané. La práctica se desarrollará a puertas cerradas, permitiendo al cuerpo técnico continuar con los ajustes estratégicos y tácticos en la recta final de la preparación mundialista.