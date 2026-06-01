El festejo de los clubes por la lista de convocados de Paraguay

Paraguay oficializó hoy la lista de 26 convocados para el Mundial 2026. Y posterior a la revelación de la nómina, publicada a través de un original y emotivo vídeo en las redes sociales de la Albirroja, la mayoría de los clubes, incluyendo Olimpia y Cerro Porteño, celebraron las citaciones de sus respectivos futbolistas por Gustavo Alfaro.
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Por su pare, Atlanta United felicitó a Matías Galarza, quien no continúa en la franquicia de la Major League Soccer y debe retornar a River Plate. Hasta el momento, Talleres de Córdoba, Brighton, Portsmouth y Cremonese no festejaron las convocatorias de Alexandro Maidana, Diego Gómez, Gustavo Caballero y Antonio Sanabria, respectivamente.