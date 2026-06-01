El festejo de los clubes por la lista de convocados de Paraguay

Paraguay oficializó hoy la lista de 26 convocados para el Mundial 2026. Y posterior a la revelación de la nómina, publicada a través de un original y emotivo vídeo en las redes sociales de la Albirroja, la mayoría de los clubes, incluyendo Olimpia y Cerro Porteño, celebraron las citaciones de sus respectivos futbolistas por Gustavo Alfaro.

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Por su pare, Atlanta United felicitó a Matías Galarza, quien no continúa en la franquicia de la Major League Soccer y debe retornar a River Plate. Hasta el momento, Talleres de Córdoba, Brighton, Portsmouth y Cremonese no festejaron las convocatorias de Alexandro Maidana, Diego Gómez, Gustavo Caballero y Antonio Sanabria, respectivamente.

Los clubes celebraron la convocatoria de sus jugadores

𝐌𝐔𝐍𝐃𝐈𝐀𝐋𝐈𝐒𝐓𝐀 🇵🇾



Gastón Hernán Olveira Echeverría estará presente con la @Albirroja en la COPA MUNDIAL DE LA FIFA 2026.



¡Muchas felicidades y éxitos, Tonga querido!



🤍🖤🤍 pic.twitter.com/LyqFj0uObn — Club Olimpia (@elClubOlimpia) June 1, 2026

¡𝑁𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑀𝑢𝑛𝑑𝑖𝑎𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠! 🏆🌪️



¡Felicitamos a Junior Fernández y Gustavo Velázquez por la convocatoria a la @Albirroja para el Mundial 2026! 🇵🇾🔵🔴 pic.twitter.com/tXZfBAxeHR — Club Cerro Porteño (@CCP1912oficial) June 1, 2026

¡ORLANDO AL MUNDIAL! 🧤



Gill está dentro de los 26 jugadores de @Albirroja 🇵🇾 para disputar la Copa del Mundo 2026 🌎🏆



A representar la azulgrana de la mejor manera. ¡Felicitaciones! 👏 pic.twitter.com/SfVnKspmIW — San Lorenzo (@SanLorenzo) June 1, 2026

CAPITÃO NA COPA! 🇵🇾



Gustavo Gómez foi convocado para defender o Paraguai na Copa do Mundo 2026. Pra cima, Xerife! 🐷 pic.twitter.com/RX2BetUxoB — SE Palmeiras (@Palmeiras) June 1, 2026

❤️🇵🇾 OFICIAL: JOSÉ MARÍA CANALE AL MUNDIAL CON LA SELECCIÓN DE PARAGUAY#𝗢𝗥𝗚𝗨𝗟𝗟𝗢𝗚𝗥𝗔𝗡𝗔𝗧𝗘 🇱🇻 pic.twitter.com/GMZlmjJQ9k — Club Lanús (@clublanus) June 1, 2026

MAIS UMA VEZ, É O GRÊMIO NA COPA 🇵🇾🇧🇷 Balbuena está na lista do técnico Gustavo Alfaro para representar a Seleção Paraguaia na Copa do Mundo. O zagueiro Tricolor soma mais uma convocação vestindo a camisa da 𝒂𝒍𝒃𝒊𝒓𝒓𝒐𝒋𝒂 e vai estar com as três cores no maior palco do… pic.twitter.com/Cg5ks4aFSl — Grêmio FBPA (@Gremio) June 1, 2026

📋𝑪𝒐𝒏𝒗𝒐𝒄𝒂𝒅𝒐!🇵🇾🐓



O zagueiro Alonso foi convocado pela Seleção Paraguaia para a disputa da #FifaWorldCup.



Parabéns pela convocação e sucesso representando a Albirroja!



#GaloNaCopa pic.twitter.com/TP4urnJe5f — Atlético (@Atletico) June 1, 2026

BRAIAN TO THE BIGGEST STAGE 🌎



Braian Ojeda has been called up to represent Paraguay at the 2026 @FIFAWorldCup 🇵🇾 pic.twitter.com/HMeqIpb9Cn — Orlando City SC (@OrlandoCitySC) June 1, 2026

🇵🇾 ¡𝐂𝐨𝐧𝐯𝐨𝐜𝐚𝐝𝐨!



Parabéns, Damián Bobadilla, por integrar o elenco do Paraguai na Copa do Mundo!



A Seleção Paraguaia está no Grupo D, ao lado de Estados Unidos, Turquia e Austrália.#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/BuRvSMh7XD — São Paulo FC (@SaoPauloFC) June 1, 2026

𝐋𝐚 𝐦𝐚́𝐪𝐮𝐢𝐧𝐚 𝐞𝐬𝐭𝐚́ 𝐥𝐢𝐬𝐭𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐞𝐥 𝐦𝐮𝐧𝐝𝐨 🦾🇵🇾🏆



Midfielder Andrés Cubas has earned a spot on Paraguay’s final 26-man roster for the FIFA World Cup 2026™.

¡Vamos Cubas!



📰 | https://t.co/eSKI4rDf0O#VWFC | #VamosParaguay 🇵🇾 pic.twitter.com/oFiQsMiWl9 — Vancouver Whitecaps FC (@WhitecapsFC) June 1, 2026

استدعاء سفيان رحيمي، وأليخاندرو كاكو ورامي ربيعة إلى منتخباتهم الوطنية للمشاركة في كأس العالم 2026 🏆#FIFAWorldCup pic.twitter.com/QLutPcWK4v — نادي العين (@alainfcae) June 1, 2026

SOSA CONVOCADO! 🇵🇾



Meu camisa 1️⃣9️⃣ vai disputar a Copa do Mundo 2026 pela Seleção Paraguaia. Pra cima! 🟢⚪️ pic.twitter.com/gLU83cTsTI — SE Palmeiras (@Palmeiras) June 1, 2026

PARTIU COPA! 🇵🇾



Mauricio também foi convocado para representar a Seleção Paraguaia na Copa do Mundo 2026. Boa sorte, Mau! 👊 pic.twitter.com/aj2S9bLpf5 — SE Palmeiras (@Palmeiras) June 1, 2026

Orugllo Guaraní 🇵🇾



Miggy and Matí have earned spots on Paraguay’s final roster for the 2026 FIFA World Cup 🏆✨ pic.twitter.com/B0elrlEiLx — Atlanta United FC (@ATLUTD) June 1, 2026

¡Rojos al Mundial!



Gabriel Ávalos y Santiago Arias están oficialmente convocados por sus países para disputar la Copa del Mundo.



¡Felicitaciones para ambos! 🔥#OrgulloNacional #TodoRojo 🔴 pic.twitter.com/BAtxwY21jr — C. A. Independiente (@Independiente) June 1, 2026

𝑨𝑳𝑬𝑿 𝑨𝑹𝑪𝑬 𝑴𝑼𝑵𝑫𝑰𝑨𝑳🇵🇾💙🌎



Alex Adrian Arce Barrios estará presente con la @Albirroja en la COPA MUNDIAL DE LA FIFA 2026.



¡Muchas felicidades y éxitos, goleador!😍#ElÚnicoCampeónDeCuyo pic.twitter.com/YEuXUXegDn — Independiente Rivadavia (@CSIRoficial) June 1, 2026

ÃO ÃO ÃO, PITTA É SELEÇÃO! 🇵🇾



O nosso camisa 9️⃣ foi oficialmente convocado e representará as cores do Paraguai na Copa do Mundo! 💪



VAMOS, VIKING! 😤



📸: Ari Ferreira pic.twitter.com/70ObyClSgV — Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) June 1, 2026