Selección Paraguaya
01 de junio de 2026 a la - 17:33

El festejo de los clubes por la lista de convocados de Paraguay

La mayoría de los clubes celebró la convocatoria de su respectivo futbolista para disputar el Mundial 2026 con la selección de Paraguay.

Por ABC Color

Paraguay oficializó hoy la lista de 26 convocados para el Mundial 2026. Y posterior a la revelación de la nómina, publicada a través de un original y emotivo vídeo en las redes sociales de la Albirroja, la mayoría de los clubes, incluyendo Olimpia y Cerro Porteño, celebraron las citaciones de sus respectivos futbolistas por Gustavo Alfaro.

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Por su pare, Atlanta United felicitó a Matías Galarza, quien no continúa en la franquicia de la Major League Soccer y debe retornar a River Plate. Hasta el momento, Talleres de Córdoba, Brighton, Portsmouth y Cremonese no festejaron las convocatorias de Alexandro Maidana, Diego Gómez, Gustavo Caballero y Antonio Sanabria, respectivamente.

Los clubes celebraron la convocatoria de sus jugadores

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