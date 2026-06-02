La histórica transformación del CARDE con el hotel de la selección

La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) inauguró hoy el hotel de la selección de Paraguay en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo Óscar Harrison. La nueva obra transformó por completo a la casa de la Albirroja que el propio Gianni Infantino, a través de un vídeo, felicitó a Robert Harrison y al fútbol paraguayo. “Felicidades por otro hito histórico”, expresó el presidente de la FIFA.

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El nuevo hotel cuenta con 4.500 metros cuadrados de construcción, en los que jugadores, cuerpo técnico y staff cuentan con 30 habitaciones dobles estándar, 2 suites VIP, áreas médicas, salas de recuperación, espacios fisioterapia, masajes, presoterapia, salas de reuniones, comedor, cocina de apoyo, Data Center y sectores diseñados para las exigencias del alto rendimiento.

"Felicidades por otro hito histórico para el fútbol de Paraguay. Estas obras brindarán a sus jugadores las condiciones que necesitan y merecen para las competiciones internacionales."



🗣️ Acompañando siempre cada paso de la @APFOficial, el presidente de la @fifacom_es, Gianni… pic.twitter.com/7nSZdMmsU5 — Selección Paraguaya (@Albirroja) June 2, 2026

Pero además del nuevo hotel para el seleccionado absoluto, la APF realizó la remodelación integral de los hoteles existentes, ampliación de la cocina industrial, una nueva lavandería, renovación de vestuarios, ampliación de áreas operativas, nuevas oficinas administrativas, mejoras en sala de prensa y ampliación de la plaza central, nuevas circulaciones internas y estacionamiento.

El CARDE, el primero con cancha híbrida en todo el país

Y en esta transformación histórica, la Asociación Paraguaya de Fútbol, con apoyo de Conmebol, presentó la primera cancha híbrida de todo el país. La misma fue instalada en el cancha 4 del CARDE: incorpora tecnología de última generación utilizada en los principales centros deportivos del mundo. La superficie combina 95% de césped natural y 5% de fibras sintéticas.

El nuevo gramado en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo Óscar Harrison, ubicado en la ciudad de Ypané, a unos 30 kilómetros de la capital Asunción, permitirá una mayor resistencia, estabilidad, uniformidad y recuperación del terreno de juego, manteniendo al mismo tiempo, todas las características que representan al pasto natural.

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El hotel y las demás mejoras realizadas, que incluyeron la modernización de infraestructura técnica del predio con nuevos transformadores, generadores independientes, ampliación de red de media tensión y sistemas de respaldo energético, significaron una inversión aproximada de US$ 5.700.000, gestionada por APF, con el acompañamiento de FIFA y Conmebol, y apoyo de patrocinadores.

Óscar Harrison, homenajeado por la Asociación Paraguaya de Fútbol

Óscar Harrison, padre de Robert Harrison y ex presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, fue homenajeado en la ceremonia de inauguración del hotel de la selección de Paraguay, que está ubicado en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo, que lleva el nombre del histórico directivo, que presidió la entidad entre 1994 y 2006.