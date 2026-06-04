La Selección de Paraguay y la foto oficial de los que van al Mundial 2026

La Selección Nacional de Paraguay reunió a su plantel, cuerpo técnico y autoridades de la APF para registrar la foto oficial del proceso que apunta al Mundial 2026. La imagen, tomada con el remozado Centro de Alto Rendimiento como fondo, buscó condensar el clima interno de la delegación: compañerismo, aspiraciones compartidas y una identidad competitiva que la APF vincula con la “Garra Guaraní”.

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Un sable como emblema: del relato histórico al vestuario

En el mismo marco, el capitán Gustavo Gómez fue el destinatario de un gesto cargado de significado: recibió una réplica del sable utilizado por el Mariscal Francisco Solano López (héroe paraguayo en la Guerra de la Triple Alianza). Según la APF, el objeto funciona como una representación del “espíritu de lucha, valentía y determinación” asociado a la identidad futbolística paraguaya.

El mensaje conecta una pieza simbólica de la historia nacional con el trayecto deportivo contemporáneo: el sable pasa a integrarse como parte del “camino de la Albirroja rumbo al Mundial 2026”, en una operación de narrativa que vincula pasado, pertenencia y objetivos competitivos.

Dorsales confirmados y un nuevo dueño para la “11”

Además del componente ceremonial, la información difundida incluyó precisiones deportivas respecto a los números asignados dentro de la nómina. En la portería, los tres arqueros definidos quedaron distribuidos con Roberto Jr. Fernández portando el dorsal 1, Orlando Gill con el 12 y Gastón Olveira con el 22.

Por otra parte, la gran novedad de la distribución pasó por el ataque. Entre los cambios, se destaca el dorsal 11, que anteriormente correspondía a Ángel Romero, y ahora fue asignado al brasileño nacionalizado paraguayo Mauricio Prado.

Tres nombres que emergen en la lista de Gustavo Alfaro

En la distribución de los dorsales, también conocen sus números las “sorpresas” dentro de la nómina del entrenador Gustavo Alfaro, los tres futbolistas que consiguieron ganarse su lugar en la consideración final: José Canale, quien vestirá la camiseta número 13; Gustavo Caballero, con la 24; y Alexandro Maidana, encargado de portar la 26.