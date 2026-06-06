El conmovedor posteo de Gustavo Alfaro antes del viaje al Mundial

El ‘cazador de utopías’ comenzó su publicación con un profundo agradecimiento por la histórica movilización y el aliento que la ciudadanía brindó al equipo en la antesala del viaje: “Gracias, Paraguay. Por esa demostración genuina de afecto. Por esa emoción indescriptible. Ver a todo un pueblo en plenitud, manifestando su pasión en las calles. Nuestro estadio fue una explosión de colores y sonidos, latiendo como nunca, alentando como siempre”.

Posteriormente, Alfaro analizó con su característico sello filosófico las diferencias operativas entre las grandes potencias y el camino que eligió recorrer el combinado guaraní: “Hay dos formas de llegar al objetivo: la diferencia entre tener y construir. Las potencias juegan desde las certezas, con planteles colmados de élite, basando su confianza en la regularidad y el peso de los nombres. Nosotros, en cambio, jugamos desde la ilusión. Nuestra fuerza no nace de un libreto ya escrito ni de un favoritismo en los papeles; nace de la incertidumbre linda y de esa adrenalina pura que surge al ponernos nuestra camiseta”.

El seleccionador albirrojo continuó desglosando la realidad de la Albirroja, despojándose de favoritismos lógicos pero aferrándose al trabajo y al anhelo colectivo de la nación: “Como entrenador, mi obligación es mirar la foto completa. Hay selecciones con una jerarquía individual acostumbradas a estas contiendas; tienen la expectativa matemática de ganar porque la lógica los avala. Nosotros llegamos desde otro lugar: desde la construcción diaria. No tenemos certezas, tenemos el desafío gigante de hacer el Mundial que el país sueña y espera”.

En el tramo final de su mensaje, el argentino asumió un compromiso inquebrantable con las raíces del balompié nacional, prometiendo la máxima entrega en el campo de juego: “Las victorias nunca se pueden garantizar, pero las actitudes sí. Vamos a respetar la identidad histórica de nuestro fútbol. Dejamos la pasión para las tribunas; nosotros en la cancha pondremos el corazón, la disciplina, el esfuerzo, nuestro talento, la garra y la humildad para que ese deseo se convierta en realidad. Respetamos la lógica, pero esto es fútbol”.

Finalmente, Alfaro cerró su emotiva carta confirmando que el grupo se encuentra en óptimas condiciones anímicas para el desembarco en la cita ecuménica: “Estamos listos. Con el corazón lleno de su amor, de su apoyo y de una emoción que desborda. ¡Allá vamos, Albirroja!”.