Jurriën Timber se pierde el Mundial 2026 y ya tiene reemplazo

Adiós al Mundial por una lesión en la ingle

El defensor neerlandés Jurriën Timber, lesionado en la ingle, es baja para el Mundial 2026 y será reemplazado por Lutsharel Geertruida, anunció este lunes la selección de Países Bajos en su cuenta de X.

Finalista de la Liga de Campeones con el Arsenal el sábado 30 de mayo, el lateral de 24 años “el defensor de 24 años no se ha recuperado lo suficiente de una lesión en la ingle para participar en la Copa Mundial de manera médicamente responsable”, precisó la selección dirigida por Ronald Koeman.

Despedida en Nueva York y nuevo convocado

El cuerpo técnico ya ha definido los pasos a seguir con ambos futbolistas de cara a la logística del torneo.

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“En consulta con el personal médico, por lo tanto, se ha decidido que Timber abandonará el precampamento de la selección nacional en Nueva York después del partido contra Uzbekistán.”, que se disputa este lunes por la noche sobre el césped del Icahn Stadium.

Jurriën Timber misses the 2026 World Cup.



The 24-year-old defender has not recovered sufficiently from a groin injury to take part in the World Cup in a medically responsible manner. In consultation with the medical staff, it has therefore been decided that Timber will leave the… pic.twitter.com/r6Wu8FRCfP — OnsOranje (@OnsOranje) June 8, 2026

El lateral derecho Lutsharel Geertruida, cedido esta temporada al Sunderland por el Leipzig, fue convocado para suplir esta baja y se unirá próximamente a sus compañeros en el campamento base establecido en Kansas City.

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Hospital abierto en la selección de Koeman

Este nuevo contratiempo médico agrava la situación del plantel, que llega golpeado al inicio de la competencia.

Los Países Bajos, que ya habían sufrido las bajas de Xavi Simons, Matthijs de Ligt y Stefan de Vrij, iniciarán su Mundial el domingo 14 de junio ante Japón, en el duelo estelar del grupo F, en el que también figuran Suecia y Túnez.

Fuente: AFP