Damián Bobadilla analiza las armas de Paraguay para enfrentar al anfitrión

Desde el Hotel Signia by Hilton San José, búnker de la selección paraguaya en la antesala de su estreno en la Copa del Mundo de 2026, Damián Bobadilla conversó con los medios presentes en zona mixta. Tras casi dos semanas de intensas labores que iniciaron en Asunción y continuaron en territorio norteamericano, el futbolista detalló cómo el plantel albirrojo maneja la ansiedad y asimila la información sobre Estados Unidos, combinado que cargará con la presión y el impulso de la localía.

“Bien. Sabemos que ellos son los anfitriones. Venimos trabajando bien, hace dos semanas; venimos analizando las partes tácticas del rival, no solamente de ellos sino de los otros rivales también, así para poder contrarrestar con nuestras armas”, explicó el volante sobre la planificación del cuerpo técnico.

La propuesta futbolística de Gustavo Alfaro

Al ser consultado sobre la evolución futbolística del equipo y la asimilación de la idea del entrenador Gustavo Alfaro para la alta exigencia que demanda una cita de este calibre, el mediocampista fue claro respecto al equilibrio que busca el cuerpo técnico en el terreno de juego.

“Venimos entrenando lo que él nos viene pidiendo; sabemos que en este nivel no alcanza solamente con defender bien, sino que se tiene que atacar bien, así que estamos entrenando la parte ofensiva y defensiva e intentando que en lo futbolístico podamos sacar nuestra mejor versión”, argumentó el hijo de Aldo Bobadilla.

Las virtudes de Estados Unidos bajo la lupa

El mediocampista de São Paulo de Brasil desveló cuáles son los aspectos específicos del juego norteamericano en los que ha insistido Alfaro durante las sesiones de video y los entrenamientos tácticos, tomando como referencia los últimos compromisos internacionales del dueño de casa.

“Estados Unidos es un equipo que tiene muy buena posesión; como lo vimos en los amistosos con Alemania y Senegal, tiene mucha posesión de pelota. Es un equipo físicamente muy bueno también para las transiciones; entonces, tratar de contrarrestar eso, tratar de cerrar los espacios y tratar de, obviamente, en el juego físico también igualar y ponernos a la par de ellos”, desmenuzó con precisión.

Polifuncionalidad al servicio de la Albirroja

En el plano individual, el crecimiento de Bobadilla ha sido notable desde su desembarco en el São Paulo de Brasil, una experiencia que le ha permitido ocupar diversas posiciones en el centro del campo y transformarse en una pieza sumamente elástica para el esquema de la selección paraguaya.

“Sí, el fútbol brasileño me hizo evolucionar bastante en ese sentido, ser un jugador más polifuncional. Me siento bastante cómodo de volante central en todas las partes del campo, ya sea interno, volante más retrasado, cubriendo el lado derecho, el lado izquierdo; así que donde el profe me necesite, voy a tratar de hablar mejor”, concluyó.