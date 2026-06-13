Junior Alonso: “Cometimos errores que en esta competencia no se pueden cometer”

La Selección Paraguaya no tuvo el estreno deseado en la cita mundialista. La dura derrota ante Estados Unidos caló hondo, pero dentro del vestuario hay plena conciencia de lo que falló. Uno de los referentes que alzó la voz para analizar el panorama fue Junior Alonso. El experimentado defensor paraguayo fue contundente al reconocer el flojo rendimiento del equipo, especialmente en una primera mitad en que el rival impuso las condiciones de juego.

El impacto del primer tiempo y la autocrítica

Alonso comenzó su análisis dándole valor al planteamiento norteamericano y lamentando las desatenciones propias que condicionaron el trámite desde el arranque: “Lastimosamente no pudimos sacar un buen resultado; el equipo rival fue mejor que nosotros en el primer tiempo, mucho más intenso. Dominó todo el primer tiempo y aprovechó sus oportunidades. Lastimosamente cometimos esos errores y sabemos que en esta competencia eso no se puede cometer; entonces, bueno, aprender de eso para que en los siguientes dos partidos no vuelva a acontecer”.

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El zaguero-lateral recientemente en Atlético Mineiro no desmeritó lo hecho por Estados Unidos. “Creo que hay que darle mérito al rival. Fue mejor que nosotros en el primer tiempo, mucho más intenso, con mucha dinámica. No pudimos acomodarnos para hacer mejor la marca, mejor la presión, y ellos en estos momentos aprovecharon sus oportunidades. Simplemente lo que ocurrió en el primer tiempo, y con eso pudieron hacer una gran diferencia. El equipo rival tuvo mucha más dinámica, mucha más velocidad, más intensidad, y con eso pudieron sacar una gran ventaja”.

A pesar de que el cuerpo técnico intentó mover las fichas y cambiar la postura de cara al complemento, el marcador ya estaba cuesta arriba y la reacción no fue suficiente. “Lastimosamente no pudimos revertir ese resultado en el segundo tiempo. Jugamos un poco más adelantados, intentando presionar más arriba y no nos alcanzó, pero bueno, hay que aprender que esto es una competencia de alto nivel y que con estos errores uno puede quedar fuera”.

La explicación táctica: ¿Por qué el equipo retrocedió tanto?

Una de las sensaciones más evidentes que dejó el partido fue la posición excesivamente retrasada de las líneas paraguayas. Al respecto, el zaguero asumió la incomodidad que sintieron en la cancha y explicó cómo la movilidad del rival los obligó a quedar hundidos en un bloque demasiado bajo: “Sí, estábamos muy bajos porque no podíamos acomodarnos para hacer mejor la presión; el equipo rival tenía mucha movilidad y supo aprovechar esos relevos tardíos. Lastimosamente cometimos esos errores y ellos no desaprovecharon”.

El chip de la redención: ajustar detalles contrarreloj

Con el fixture encima y la obligación de sumar en la próxima fecha ante Turquía, Paraguay ya no tiene margen para el lamento. Pensando en lo que viene, el canterano de Cerro Porteño se refirió a la necesidad de reaccionar de inmediato, entendiendo que el cuerpo técnico tendrá que trabajar más en la pizarra y en la cabeza que en lo físico debido al poco tiempo disponible: “Trabajar en esos pequeños detalles, porque no hay mucho tiempo para trabajar; ya tenemos el siguiente partido de acá a 5 o 6 días. Entonces trabajar lo más rápido posible en esos detalles para que podamos hacer un mejor partido y lograr una victoria en el siguiente partido”.