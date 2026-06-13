Omar Alderete: “Pedir disculpas por el partido que hicimos”

La dura derrota en el estreno mundialista caló hondo en el campamento de la selección paraguaya. Tras el pitazo final frente a Estados Unidos, los protagonistas no pusieron excusas. Uno de los líderes de la zaga central, Omar Alderete, asumió la responsabilidad por el rendimiento colectivo, comenzó pidiendo perdón a los hinchas y reconoció que el equipo anduvo a contramano desde el arranque.

“Pedir disculpas por el partido que hicimos hoy (ayer), creo que tuvimos ya un mal arranque desde el primer tiempo, estuvimos muy descoordinados, defensivamente nos costó acomodarnos bien, dejamos mucho espacio para que jueguen, yo creo que tenemos poco tiempo para trabajar, pero enseguida enfocarnos ya en eso esta semana para corregir toso eso”, comenzó lamentando el jugador del Sunderland.

A la hora de poner en palabras el sentir del vestuario y el análisis inmediato de lo ocurrido en el campo, el futbolista de la Albirroja apuntó directo a la falta de sincronización en la primera mitad, un factor que el rival no perdonó: “Yo creo que hay que ser positivos, mantenernos juntos. Estamos pasando por esta situación después de mucho tiempo nosotros. Creo que hicimos un mal partido, un mal primer tiempo; arrancamos descoordinados en las marcas, llegábamos tarde. Eso nos costó los dos primeros goles y se nos hizo el partido cuesta arriba desde el arranque”.

El factor táctico: “Solo con intensidad no se corrige”

El rendimiento defensivo llamó la atención, considerando la solidez que venía mostrando Paraguay. Al ser cuestionado sobre la falta de respuesta ante el juego dinámico de los norteamericanos, Alderete rechazó la idea de que haya faltado actitud, explicando que el problema principal fue de orden y espacios: “Yo creo que de intentar se intentó. Ellos lograron controlar bien el balón. Nosotros estábamos muy descoordinados en las marcas, no pudimos corregir eso; eso solamente siendo intenso no se corrige, hay que estar coordinados también. Y nos costó, como te dije, los dos primeros goles; nos costó el partido y se nos hizo cuesta arriba. Después, cuando salimos a buscar, teníamos demasiados espacios y así era muy difícil”.

Respecto a si se sintió la evolución del rival en lo que muchos catalogaron como uno de los mejores rendimientos tácticos de los dirigidos por Mauricio Pochettino, el central prefirió poner el foco en el espejo retrovisor albirrojo, mirando ya hacia el próximo rival, Turquía: “Yo creo que fue un mal partido nuestro después de mucho tiempo. Hay que ser críticos también; hay que empezar desde ahí si queremos levantar. Yo sé que vamos a levantarlo porque este equipo es muy positivo. Tenemos dos partidos todavía. Intentaremos corregir lo que debamos corregir y salir de la mejor forma contra Turquía”.

Sin temor a lo que viene y el respaldo al proceso

Con la soga al cuello por el formato corto del torneo, el margen de error desapareció. Sin embargo, al ser consultado sobre si el peso del debut y la obligación de ganar en la segunda fecha podrían despertar temores en el plantel, Alderete fue tajante y recordó las batallas que ya sortearon desde la llegada del cuerpo técnico: “No, miedo no tenemos. Este equipo, como te dije, se ha enfrentado a cosas difíciles desde que vino también Gustavo Alfaro. Logramos superar muchas cosas y esta no va a ser la excepción”.