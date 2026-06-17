Andrés Cubas: “Estamos con ganas de revertir esto, sabemos que depende de nosotros”

La Selección Paraguaya ya dio vuelta la página. El doloroso debut con goleada en contra ante Estados Unidos caló hondo en el plantel, pero el Mundial no da tiempo para lamentos. Con la obligación de lavarse la cara y recuperar la solidez que la llevó hasta la cita ecuménica, la Albirroja ya prepara el choque ante Turquía por la segunda fecha, programado para el sábado, a las 00:00 (hora de Paraguay).

En la previa de este duelo clave, a disputarse en la ciudad de Santa Clara, California, Andrés Cubas habló en zona mixta. El volante central no esquivó la autocrítica, reconoció que el grupo sintió el impacto de un resultado al que no estaba acostumbrado, pero mandó un mensaje de confianza: el vestuario está fuerte y listo para revertir el mal estreno mundialista.

Al ser consultado sobre cómo asimiló el plantel la dura derrota y de qué manera se enfocan rápidamente en el próximo desafío con una mentalidad renovada, el mediocampista reconoció el impacto del resultado pero remarcó que el aprendizaje ya está en marcha: “Sí, obvio que la derrota fue dura; nos pegó. Sabíamos, después del partido, que no estuvimos a la altura y que no salió lo que queríamos hacer. Pero bueno, aprendimos de eso y desde ya estamos enfocados en Turquía, preparándolo, y ojalá que vamos a hacer lo mejor”.

El público paraguayo volvió a demostrar su fidelidad haciendo un esfuerzo enorme para alentar desde lejos. Al preguntarle qué le decía a toda esa afición que viajó para apoyar a la selección, Cubas se mostró sumamente agradecido y prometió una muestra de carácter en el campo: “Primero, muchas gracias. Gracias por venir, por su apoyo, por siempre alentarnos y brindarnos su apoyo; y después, trataremos de dar lo mejor en este partido y cambiar la cara de lo que hicimos en el partido pasado”.

La radiografía del rival y el plan contra Turquía

El cuerpo técnico ya desmenuzó las virtudes del conjunto europeo. Respecto a los puntos fuertes del rival y a lo que sabe de la selección turca, el mediocampista advirtió sobre el peligro de sus individualidades y la importancia de imponer el juego propio: “Sabemos que tienen buenos jugadores, ya lo estuvimos analizando; estuvimos viendo cómo tratan de jugar, cómo encuentran a jugadores que pueden desequilibrar. Así que vamos a tener que estar atentos a esos detalles, a estar cerca y creo que es importante hacer lo nuestro, hacer lo que nosotros vamos a preparar, y ojalá que podamos dominar el partido”.

La autocrítica continuó al evaluar si la semana de entrenamientos exigió demasiados cambios o adaptaciones a situaciones imprevistas. El volante explicó cómo usaron el análisis del video para ajustar las marcas y bloquear los circuitos de Turquía: “Obviamente que fue un partido difícil el que pasó contra Estados Unidos, pero los analizamos, vimos en qué fallamos, en qué tenemos que mejorar. Pero a seguir confiando en nosotros, en las virtudes que tenemos, en lo que podemos hacer; y obviamente ya estamos trabajando en Turquía, tratar de evitar, de cortar todas las líneas de juego que tienen porque son un equipo con jugadores peligrosos, lo estamos trabajando de la mejor manera”.

Tras un debut fallido, el factor anímico pasa a ser determinante para la recuperación. Cuando le preguntaron cómo sintió a sus compañeros durante los entrenamientos y la convivencia en la semana previa al choque del sábado, el futbolista transmitió total tranquilidad sobre la unión del grupo: “El grupo está bien, estamos muy bien, estamos confiados; estamos con ganas de revertir esto, sabemos que depende de nosotros. Estamos todos juntos, obviamente, apoyándonos, así que estamos bien. Sabemos que tenemos que cambiar la cara, pero depende de nosotros y somos capaces de dar vuelta”.

Paraguay llegó a la gran cita como uno de los equipos menos goleados de las Eliminatorias, una solidez que se desmoronó inesperadamente en el estreno. Al plantearle en qué se falló defensivamente y qué se trabajó para corregir los cuatro goles recibidos, Cubas apuntó a recuperar la esencia del equipo: “Claramente no estuvimos sólidos en defensa como supimos hacer toda la eliminatoria, que es algo que nos caracterizó y que nos garantiza. Pero es algo a lo que tenemos que volver: a nuestra base, a ajustar eso, y desde ahí volver a crecer, a tratar de también explotar las virtudes que tenemos”.

Pizarra o actitud: El respaldo absoluto al planteo del DT

Finalmente, ante la duda de si la recuperación pasa por una modificación en el dibujo táctico de Gustavo Alfaro o por una cuestión meramente actitudinal de los futbolistas, el oriundo de Aristóbulo del Valle cerró dándole un fuerte respaldo a las decisiones del entrenador: “Eso está en el profe, en lo que va a armar él para el partido contra Turquía, de la manera que lo va a plantear; y nosotros, obviamente, vamos a seguir eso, a respaldarlo. Y después, cada uno tiene que dar lo mejor de uno mismo en esas situaciones, tanto defensiva como ofensiva. Dentro de la cancha creo que fue eso lo que faltó: esa determinación para sacarlo adelante, así que estamos trabajando en eso”.

Recordando que este ciclo técnico siempre supo sobreponerse a la adversidad durante las eliminatorias, se le preguntó cómo notaba al grupo en lo futbolístico para repuntar en este partido. Cubas concluyó con total optimismo: “Obvio que podemos revertir esto, somos un equipo con buenos jugadores, lo hemos demostrado todo este tiempo. Quizás no estábamos acostumbrados a este tipo de resultados, de partidos; hacía mucho que veníamos teniendo buenos resultados, buenos partidos, y obviamente un partido y un resultado golpea después de tanto tiempo. Pero estamos confiados que nosotros podemos revertirlo”.