Isidro Pitta y la importancia del duelo ante Turquía: “Una final, creo que no vale tres puntos, vale seis”

La dura goleada sufrida ante Estados Unidos en el estreno mundialista caló hondo, pero en el búnker albirrojo saben perfectamente que no hay tiempo para el lamento. Con el objetivo firme de lavarse la cara, el plantel comandado por Gustavo Alfaro ya prepara el decisivo choque ante Turquía, un partido que adquirió carácter de “final” anticipada.

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En la previa de este duelo crucial, Isidro Pitta tomó la palabra en zona mixta. El atacante, que se ganó su lugar en la lista sobre el cierre de la convocatoria, analizó el impacto anímico del debut, reveló las exigencias del cuerpo técnico y dejó en claro que el grupo está listo para dar batalla.

El impacto anímico y el chip de la remontada

Al ser consultado sobre qué tan conectados están con el sentir de la gente y cómo manejó el plantel el duro golpe del primer partido, el delantero reconoció el bajón inicial pero destacó la rápida reacción del entrenador para cambiar la mentalidad colectiva: “Obviamente después de una derrota los ánimos bajan, pero venimos trabajando ya pensando en lo que va a ser Turquía. El profe fue el primero en decirnos que cambiemos eso, que pensemos ya en lo que va a ser el encuentro contra Turquía para poder revertir el resultado”.

Respecto a en qué aspecto puntual hizo más hincapié Gustavo Alfaro durante los últimos días, si en lo táctico o en la contención psicológica, Pitta remarcó la insistencia del DT para levantar al grupo: “Después de la derrota obviamente estuvimos un poco bajoneados, pero él fue el que vino y nos dijo que tenemos que cambiar ya eso, pensar en lo que va a ser Turquía. Estamos trabajando ya para eso y esperemos poder dar un buen resultado”.

La pelea por el puesto y el plan de Alfaro para los delanteros

Aprovechando que se le abrió una oportunidad en la lista y que ahora asoma la posibilidad de meterse en el once inicial contra los turcos, el atacante compartió cómo vive este presente y la competencia interna que hay en la ofensiva: “Venimos trabajando bien todos. Vengo también yo haciendo buenos entrenamientos, como todos mis compañeros; la verdad que me estoy sintiendo muy bien. Tenemos una competencia muy sana los cuatro delanteros que estamos en el plantel. Así que al que le toca jugar creo que estará preparado”.

Sobre las virtudes que la Albirroja debe recuperar con urgencia de cara al viernes —aquello bueno que se construyó en el proceso y que no apareció ante Estados Unidos—, el futbolista apuntó a la concentración y a la reducción de errores: “Yo creo que tenemos que volver a lo que fue al comienzo con el profe Alfaro: corregir los errores, corregir algunas cosas que hicimos mal. Él es el primero en cobrar eso. Y la verdad que ya estamos trabajando, estamos tratando de minimizar los errores que tuvimos contra Estados Unidos para poder dar un buen partido contra Turquía”.

Una final “de seis puntos” contra una Turquía herida

El partido se presenta dramático, ya que ambos equipos llegan con la necesidad imperiosa de sumar tras tropezar en el estreno. Al analizar las virtudes del rival europeo, Pitta no dudó en catalogar el encuentro como una verdadera batalla matemática: “Sí, una final creo que no vale tres puntos, vale seis. Venimos ya trabajando lo que va a ser con Turquía. Ellos tienen un buen manejo de pelota, tienen buenos pases filtrados; así que venimos ya trabajando con el profe y con todo el equipo”.

En cuanto a las funciones tácticas específicas que le pide el entrenador para diferenciarse del resto de los atacantes del plantel, considerando las características tan distintas que poseen, detalló el sacrificio que se les exige: “Lo que nos pide siempre es tratar de ayudar en la marca principalmente, en la salida; tratar de hacer buenas pelotas de los rechazos que alguna vez nos llegan; tratar de bajar las pelotas y poder asociarnos con los compañeros”.

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Cuando se le repreguntó si el director técnico ya le había insinuado o confirmado si arrancará como titular en el frente de ataque, el delantero prefirió mantener la cautela y respetar los tiempos del estratega: “No, aún no está nada definido. Estamos trabajando bien; con los delanteros que estamos, estamos haciendo buenos entrenamientos por sobre todas las cosas. Y él es el que decide al final a quién poner”.

La calculadora del grupo y el mensaje final para el hincha

La jornada previa dejó tela para cortar con el cruce entre los otros rivales de la zona. Al ser consultado sobre cómo cayó en el plantel el resultado entre Australia y Turquía, y qué escenario preferían para la tabla, el futbolista fue directo, entre risas, sobre la conveniencia del equipo: “No, obviamente queríamos que no sume nadie. Queríamos que, si era por nosotros, no sumen los dos equipos. Pero ahora ya pasó eso. Creo que tenemos que pensar en lo que va a ser el otro partido ante Turquía, que va a ser una final. Tenemos que pensar que tenemos que sumar de a tres puntos para poder pelear la clasificación”.

Finalmente, de cara a un partido donde Paraguay se juega el futuro en la competencia, el atacante del Bragantino cerró la charla con un contundente pedido de confianza para toda la afición paraguaya: “Que sigan creyendo en nosotros, porque venimos haciendo buenos trabajos. Creo que no define el partido con Estados Unidos lo que quiere el grupo. Pero venimos trabajando en lo que va a ser contra Turquía. Que sigan creyendo en nosotros, que nosotros vamos a dar nuestro 100% en todos los entrenamientos y en los partidos que nos quedan”.