Julio Enciso tras la recuperación albirroja: “Nos sentimos solos, que mucha gente nos soltó la mano”

Tras lo que fue el gran triunfo ante Turquía, el delantero de la selección paraguaya, Julio Enciso, analizó el golpe que significó la temprana expulsión de Miguel Almirón debido a las nuevas normativas arbitrales: “Bueno, la verdad que dolió, dolió bastante, pero bueno, no es fácil quedarse con 10. Al inicio del partido creo que estábamos controlando muy bien, teníamos nuestras oportunidades, pero bueno, la verdad que rescato el esfuerzo del grupo. ¡Increíble, increíble! Felicitarle a ellos y bueno, a disfrutar de esta victoria”.

Al ser consultado sobre las indicaciones que le dio el técnico Gustavo Alfaro tras la tarjeta roja, donde le tocó redoblar esfuerzos y quedar prácticamente como único referente en punta, el atacante detalló su sacrificio en la cancha: “Sí, la verdad que tratar de correr, tratar de correr, luchar, porque sabíamos que íbamos a tener también algunas oportunidades, como la tuvimos. La verdad que... lástima que no pude hacer el gol, pero bueno, la verdad que ayudar al equipo y sacar una victoria era lo más importante”.

Un mensaje directo a los críticos: “Nos sentimos solos”

Con Paraguay plenamente con vida en el Grupo D de cara al cierre de la primera fase, Enciso se sinceró sobre la fortaleza mental del grupo y el clima hostil que percibieron durante la última semana: “La verdad que agradecerle primeramente a mis compañeros por la confianza. La mentalidad del grupo rescato, porque no fue fácil esta semana: nos sentimos solos. Sentimos que mucha gente nos soltó la mano, mismo no voy a decir todo, pero mucha gente de la prensa; pero pedirle nada más a todos que estiremos del mismo lado, que tenemos buena onda, que nosotros estamos acá para dar la cara, estamos acá para luchar, para dejar todo. Y nada, agradecerle a la gente por el cariño y por bancar siempre”.

En la misma línea de unidad nacional, el delantero insistió en la necesidad de cambiar la energía exterior para enfocarla en el apoyo al combinado guaraní: “Pedirle a la gente que nos sigan alentando, y a ustedes, la prensa, pedirles esa buena onda, tirar buena onda, porque al final nosotros acá estamos con nuestro país y creo que ustedes también. Y nosotros vamos a dejar la vida, vamos a dejar la vida en cada partido, como siempre lo hacemos, y nada más”.

Su respuesta a los cuestionamientos tras el debut

Sobre las críticas que recibió tras la derrota ante Estados Unidos en la primera jornada del Mundial 2026, el futbolista reveló el esfuerzo físico que hizo para poder estar presente con sus compañeros: “Jugué vendado. Estuve aquí cuando la selección me llamó, estuve para mis compañeros. Agradecerle al capitán, agradecerle a todos los grandes por siempre darme la confianza; agradecerle al profe también, porque creo que sin ellos no podría dejar todo, porque al final somos un equipo. Lo importante, como siempre digo, es que dejamos la vida en cada partido”.

Visiblemente conmovido por los rumores e informaciones que rodearon al vestuario, Enciso no ocultó el dolor que le generan las falsedades y celebró el desahogo mundialista: “La verdad que felicitarle a mis compañeros, porque se dijeron muchas cosas. La verdad que duelen cosas cuando se dicen cosas que no son verdaderas; siempre nosotros queremos escuchar buenas cosas, motivaciones para salir a dar lo mejor. Y de nuevo, pedirle a todos que empujemos del mismo lado. La verdad que somos Paraguay. Agradecerle a Dios por darnos nuestra primera victoria en un Mundial y decirle a toda la gente que vamos a dejar la vida, nada más”.

La dedicatoria a Almirón y la polémica con el arbitraje

Sobre la expulsión de Miguel Almirón, la joven figura albirroja reconoció el golpe anímico pero destacó que el grupo se unió para sacar el partido adelante por su compañero: “Duele una tarjeta roja, la verdad que a quién no le duele muy temprano; pero nada, también lo hicimos por Miguel. Creo que la verdad que las reglas hoy en día son difíciles. Ustedes vieron el partido, yo no puedo hablar mucho porque al final sentimos que estamos jugando en contra de todos; pero rescato la fortaleza mental de mis compañeros, de todo el equipo. Nos propusimos a todo, jugamos en contra de todos y al final Dios es justo, y por eso la victoria”.