Junior Alonso: “Tenemos que tener paciencia, intentar tener el control de la pelota”

En la antesala del trascendental encuentro ante Australia —por la tercera fecha del Grupo D del Mundial 2026, programado para este jueves a las 23:00—, la expectativa es total. En el hotel Signia Hilton, donde concentra la selección albirroja, el experimentado lateral izquierdo Junior Alonso tomó la palabra en zona mixta y dejó en claro que el plantel vive el duelo como una verdadera final.

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Al ser consultado sobre el planteo táctico y las diferencias respecto a los cruces previos ante Estados Unidos y Turquía, el defensor fue tajante: “Sí, bueno, Australia es un rival diferente; tiene una posición diferente dentro del campo. Sabemos que es una final también, como fue el partido contra Turquía; entonces, bueno, estamos preparando ese partido para afrontarlo de esa manera”.

Mentalidad ganadora y el análisis del rival directo

El agónico triunfo anterior revitalizó al grupo de cara al cierre de la fase de grupos. Con el panorama del cuadrangular al rojo vivo, Alonso transmitió calma pero con una enorme inyección de optimismo respecto a la moral del equipo: “Sí, estamos bien, estamos tranquilos. Sabíamos desde el inicio que teníamos tres partidos para poder clasificar. Ahora tenemos un partido contra un rival directo, porque los dos tenemos tres puntos; entonces, nuestro objetivo es poder tener un gran rendimiento para poder conseguir una victoria”.

#SelecciónParaguaya | "TENEMOS UN PARTIDO CONTRA UN RIVAL DIRECTO"🇵🇾



🗣️Junior Alonso palpitó lo que será el partido ante Australia señalando que el partido del jueves será una final.#ABCDeportes #ElJuegoQueSentimos #730AM pic.twitter.com/vuua5cheIT — ABC Deportes (@ABCDeportes) June 23, 2026

El zaguero conoce a la perfección las virtudes de los “Socceroos” y diseccionó las claves analizadas por el cuerpo técnico para neutralizar el juego de los de Oceanía: “Bueno, que defensivamente es una selección muy fuerte, con jugadores físicamente con gran estatura; se imponen físicamente. Entonces, sabemos que tenemos que tener paciencia, intentar tener el control de la pelota el mayor tiempo posible y evitar los contraataques, que es lo fuerte de ellos”.

Ajustes defensivos y el desafío de suplir a Miguel Almirón

Paraguay ha ido de menor a mayor en la cita mundialista. El futbolista reconoció el inconformismo constructivo que pregona Alfaro de cara a la evolución del juego colectivo: “Sabemos que tenemos que mejorar siempre. En el primer partido cometimos muchos errores. Luego ya contra Turquía, a pesar de la expulsión de Miguel, se desvirtuó un poco el partido, pero ya mejoramos mucho lo que fue la intensidad de la organización. Y bueno, tenemos que mantener eso en este partido también para poder lograr el objetivo, que es clasificar”.

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Por último, el lateral le restó dramatismo a la sensible baja de “Miggy” de cara al once titular, respaldando firmemente el recambio técnico y la profundidad del banco guaraní: “Sí, pero también hay compañeros que están esperando su oportunidad, que se preparan diariamente para poder jugar. Sabemos que todos tienen las chances de poder jugar cada partido, y con seguridad el que ingrese en su lugar hará su mejor esfuerzo. En este momento hubo un cambio de reglas importante para esta Copa del Mundo”.