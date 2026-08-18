Bolivia confirmó un amistoso con Paraguay en Estados Unidos

Bolivia y Paraguay disputarán un encuentro amistoso en la Fecha FIFA de setiembre, reveló hoy Deporte Total. “Bolivia enfrentará a Paraguay el domingo 27 de septiembre desde las 16:30 (hora boliviana), en el Audi Field de Washington DC, con capacidad para 20.000 espectadores”, publicó el medio boliviano en las redes sociales.

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La primera ventana internacional después del Mundial 2026 presenta un nuevo formato: las selecciones tendrán más días para entrenamientos o partidos de preparación. Según el calendario publicado por el ente rector del fútbol mundial, cada país tiene un máximo de 4 juegos entre el lunes 21 de setiembre y martes 6 de octubre.

Paraguay, el primer rival de Bolivia en la Fecha FIFA de setiembre

“Hemos cerrado el primer partido amistoso internacional de la selección boliviana de fútbol. Vamos a jugar en Estados Unidos, en Washington, donde se va a jugar el día 27 de septiembre contra la selección de Paraguay”, comentó José Antonio Claure, gerente de marketing de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), al portal.

De esta forma, la Verde es el primer adversario confirmado de la selección paraguaya en la penúltima Fecha FIFA del año (la siguiente es del 9 al 17 de noviembre con un máximo de dos partidos para cada selección). Con la sede también definida, es muy probable que la Albirroja realice toda la ventana en suelo norteamericano.

¿Cuál es el futuro de Gustavo Alfaro en la selección de Paraguay?

La selección de Paraguay continúa en proceso de buscar renovar a Gustavo Alfaro. El contrato del técnico argentino, que clasificó a la Albirroja a la Copa del Mundo después de 16 años, finalizó posterior al Mundial 2026, en el que el combinado guaraní alcanzó los octavos de final, quedando eliminado contra Francia (0-1) en Filadelfia (04/07).

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El objetivo de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), encabezada por Robert Harrison, es extender el vínculo del seleccionador, que antes del torneo en Estados Unidos realizó varias declaraciones sobre su futuro. “No tengas dudas de que quiero continuar, pero no depende de mí”, había mencionado en una charla informal con periodistas en Ypané.

“Si yo siempre estoy en un nuevo comienzo, es muy difícil avanzar. Entonces yo tengo que lograr cosas que permitan una continuidad, no un nuevo comienzo. Si yo llevo un plantel que para el 2030 ninguno estará jugando, entonces lo único que hicimos fue participar en este Mundial. No construimos una realidad, no construimos una identidad”, añadió el DT.