Gustavo Alfaro y el triunfo de Paraguay en los Juegos Odesur: “Contundencia y personalidad”

La selección de Paraguay Sub 20 debutó con victoria en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La Albirroja de Antolín Alcaraz remontó y derrotó a Argentina en el estadio Marcelo Bielsa de la ciudad de Rosario. Junior Gamarra (59 minutos) y Pedro Zarza (66′), canteranos de Olimpia, anotaron los goles del 2-1 por la primera fecha del Grupo B.

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El triunfo del combinado nacional, defensor del oro después de campeonar en Asunción 2022, fue observado por Gustavo Alfaro. A puertas de la primera Fecha FIFA luego del Mundial 2026 y tras la renovación de contrato hasta 2030, el entrenador estuvo presente en uno de los palcos del escenario. El seleccionador valoró la reacción del equipo al tanto de Franco Domínguez a los 41 minutos.

¿Qué dijo Gustavo Alfaro sobre la victoria de Paraguay sobre Argentina?

“Rescatar muchas cosas, todas las cosas que pasaron a lo largo del partido desde empezar perdiendo injustamente, desde perder el empate en la última jugada del primer tiempo, en la templanza que tuvieron para dar la vuelta, en el coraje y la determinación para para ganar un partido. Una demostración de contundencia y de personalidad para para imponerse un rival muy difícil”, analizó.

Alfaro bajó al vestuario a celebrar y felicitar a los futbolistas. “Están felices. Con un compromiso muy grande porque son el futuro, son parte del futuro. Como yo digo, hago las citaciones pero los méritos los tienen que hacer ellos. Ellos tienen que ganarse el derecho y tienen que entender que jugadores de fútbol no son las dos o tres horas que duró un entrenamiento”, mencionó.

“Tienen que abrazar esta profesión y su sueño para tratar de hacer realidad. Que tengan en cuenta la responsabilidad que significa ponerse el escudo de la selección y ponerse la camiseta de la selección porque todo un país está pendiente de lo que ellos hacen”, finalizó el DT, que empezó a planificar la ventana internacional de setiembre-octubre que incluyen los amistosos contra Bolivia y Colombia.