Gustavo Alfaro: “Yo los vengo a ver porque son parte del futuro que uno espera”

La ilusión en la Albirroja se construye desde las bases. A pocos días de afrontar una nueva Fecha FIFA y tras ratificar su continuidad hasta el Mundial 2030, Gustavo Alfaro dijo presente este jueves en uno de los palcos del estadio Marcelo Bielsa para presenciar el estreno de la selección paraguaya Sub 20 en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

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La mirada atenta del seleccionador y un mensaje directo a los jóvenes

Más allá del resultado y de la gran reacción anímica que el propio estratega valoró, la presencia de Alfaro robó todas las miradas. Con la lupa puesta en el recambio generacional, el técnico argentino bajó una línea clara sobre lo que significa vestir la camiseta Albirroja. “Lo que les dije es que los felicitaba por eso y que nadie le impida a ellos hacer realidad los sueños que ellos tienen; que luchen por sus sueños, pero que para eso tienen que trabajar mucho. Como le decía antes de las citaciones yo los vengo a ver porque son parte del futuro que uno espera que el día de mañana ellos puedan estar, pero que ser jugador de fútbol profesional o ser jugador de una selección nacional son las 24 horas del día, los 365 días del año, porque no es únicamente durante las tres horas que dura el entrenamiento”.

🇵🇾 GUSTAVO ALFARO Y EL MENSAJE PARA LOS JUVENILES DE PARAGUAY



▶ El seleccionador de Paraguay fue a ver el partido por los Juegos Suramericanos ante Argentina y les dejó un gran mensaje a los jugadores juveniles



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Profundizando en las exigencias de la alta competencia, el seleccionador enfatizó que el talento por sí solo no basta para trascender en el deporte de élite: “Cualquier problema que tengan ellos, a las dos de la mañana va a ser el jugador fulanito de tal que juega en tal equipo y es jugador de la selección nacional. Entonces, para eso hay que trabajar, hay que trabajar todos los días para construir la realidad que ellos quieren, porque el talento es una condición necesaria —si no tienen talento no se puede practicar ningún deporte—; ahora, no es una condición suficiente, no alcanza con el talento. Lo otro lo da todo lo que viene desde el temperamento, desde el carácter y de la templanza que tenés para soportar las adversidades que siempre te van a aparecer en el deporte”.

El combinado nacional, que defiende la medalla de oro obtenida en Asunción 2022, tuvo un debut soñado en el Grupo B tras remontar y vencer por 2-1 a la selección de Argentina. Pese a comenzar abajo en el marcador por el tanto de Franco Domínguez (minuto 41), el equipo dirigido por Antolín Alcaraz reaccionó en el complemento gracias a los goles de Junior Gamarra (minuto 59) y Pedro Zarza (minuto 66), ambos canteranos de Olimpia.