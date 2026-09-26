Chicos dorados albirrojos reciben una calurosa recepción

Fiesta en el aeropuerto Silvio Pettirossi de Luque. Familiares, amigos y aficionados en general se reunieron en gran número para brindar un homenaje a los que hicieron posible la conquista de la segunda medalla dorada seguida en fútbol masculino dentro de la competencia de la Organización Deportiva Suramericana.
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El primer puesto fue logrado de forma invicta. La Albirroja juvenil, dirigida por Antolín Alcaraz, disputó cinco partidos, con tres victorias y dos empates, con una dramática definición resuelta favorablemente en los penales.
Todo comenzó en jueves 17 de setiembre, día en que Paraguay debutó con victoria de remontada por 2-1 contra la anfitriona Argentina, en el estadio de Newell’s Old Boys, sede única en el deporte rey, en masculino.
El sábado 19, la escuadra nacional lograba su clasificación a las semifinales en forma anticipada, con su triunfo por 2-0 sobre Venezuela.
El lunes 21 presentaba una formación casi alternativa contra Uruguay, en el cierre de la fase de grupos, registrándose una igualdad de 1-1.
El miércoles 23, la Albirroja vencía por 1-0 a Chile en semifinales y se volvería a encontrar con Argentina, esta vez para la definición del primer puesto, a estadio lleno. Es así que el sábado 25 se dio una paridad de 1-1 al cabo de los 90 minutos y la posterior victoria albirroja en el desempate por 5-4, producto de la máxima efectividad de nuestros lanzadores.
Componentes del plantel campeón
Arqueros: Leonardo Sosa (Rosario Central) y Jeremías Villanueva (Cerro Porteño).
Defensores: Mauro Coronel (Nacional), Kevin Amarilla (Olimpia), Leo Cristaldo (Vélez Sarsfield), Mateo Giménez (Guaraní), Thiago Fernández (Libertad) y Marcelo Chaparro (Cerro Porteño).
Mediocampistas: Giovanni Gómez (Guaraní), Joaquín Bogarín (Libertad), Amín Cristaldo (Cerro Porteño), Eduardo Delmás (Olimpia) y Lucas Montiel (Rubio Ñu).
Delanteros: Rodrigo Vera (Libertad), Junior Gamarra (Trinidense), Pedro Zarza (Olimpia), Milan Freyres (Olimpia) y César Miño (Olimpia).