Eduardo Delmás: “Nosotros vinimos con la mentalidad clara defender la medalla de oro”

El camino a la gloria no fue sencillo. El cierre del torneo estuvo marcadamente marcado por la tensión, un clima pesado en las gradas y decisiones arbitrales que elevaron la temperatura del encuentro. Sin embargo, el equipo de Antolín Alcaraz supo blindarse ante la adversidad.

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“Sí, la verdad que toda la cancha en contra de nosotros, nos tiraban de todo, nos decían de todo, pero bueno, lo usamos en nuestro favor también y pudimos sacar la victoria, y ganamos por penales que da más gusto también así”, expresó Delmán con la adrenalina aún a flor de piel.

El jugador de Olimpia vio la tarjeta amarilla por dialogar intensamente con el juez del encuentro, el ecuatoriano Oswaldo Contreras. El protagonista explicó cómo vivió ese instante de presión: “Me sacó porque le hablé mucho, porque no le dije nada malo, solo le pregunté por qué cobró falta. Pero como ya le venía hablando demasiado, me sacó la amarilla, y bueno, después me tuve que callar porque si no, me dijo que me iba a sacar otra, que me iba a echar”.

Misión cumplida y dedicatoria al corazón

Con el objetivo entre ceja y ceja desde el primer día, Paraguay y defendió con éxito la presea dorada obtenida en Asunción 2022: “Nosotros vinimos con la mentalidad clara de que era ganar y defender las medallas de oro que se ganaron en 2022. Y bueno, lo conseguimos; nada, muy feliz, todo para mi mamá, para mi papá, para mí, para mi familia. La verdad que siempre son los que están en los buenos, en los malos momentos; solo ellos saben todo lo que nosotros pasamos para llegar a estos momentos. La verdad que darle felicidad a ellos es lo que más feliz me pone a mí y también a toda esta gente hermosa que está acá y a la gente que está allá en Paraguay también apoyándonos”.