El recambio de la Albirroja: nuevos protagonistas y esquemas para Alfaro

Los triunfos ante Bolivia (2-0) y Colombia (1-0) dejaron resultados positivos, pero también conclusiones que van más allá de la tabla de victorias. Alfaro aprovechó la fecha FIFA para observar a futbolistas que buscan ganar espacio y, al mismo tiempo, comenzar a delinear el recambio de una generación que tuvo como gran objetivo el Mundial de 2026.

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Entre los nombres que irrumpieron con mayor fuerza aparece Hugo Adrián Benítez, autor del gol del triunfo frente a Colombia y uno de los futbolistas que dejó mejores sensaciones en esta ventana, al igual que Hugo Cuenca. Su actuación, sumada al despliegue mostrado ante Bolivia, lo instala como una alternativa concreta para el nuevo ciclo.

También Robert Morales aprovechó sus minutos para dejar una imagen positiva. El delantero ingresó en el segundo partido y mostró condiciones para convertirse en otra de las opciones ofensivas que Alfaro pretende evaluar en este proceso.

En contrapartida, Hugo Quintana no tuvo minutos, por lo que su evaluación en cancha quedó pendiente. El mediocampista forma parte de las alternativas que el seleccionador viene siguiendo, pero deberá esperar nuevas oportunidades para demostrar sus condiciones con la camiseta albirroja.

Nuevas piezas en defensa

El recambio también empieza a observarse en la última línea. La aparición de Alexandro Maidana es una de las señales que dejó esta convocatoria. El defensor necesita continuidad y consolidación, pero su incursión representa una alternativa más para una zona en la que Paraguay busca mantener la fortaleza que caracterizó al equipo durante el proceso anterior.

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En el mediocampo, Matías Galarza también aparece como una de las piezas llamadas a tener mayor protagonismo. Su capacidad para darle otra dinámica al equipo forma parte de las variantes que Alfaro pretende incorporar progresivamente.

La búsqueda, sin embargo, no pasa solamente por cambiar nombres. El gran desafío será conseguir que las nuevas piezas puedan integrarse a una estructura colectiva que todavía necesita evolucionar.

Más que garra y sacrificio

Los resultados de esta ventana fueron positivos, pero Paraguay todavía tiene aspectos por corregir. La selección volvió a mostrar esa capacidad de competir, resistir y sostener los partidos desde el esfuerzo defensivo, pero la nueva Albirroja necesita dar un paso más en su funcionamiento colectivo.

El rendimiento físico es otro punto que merece atención. Ante rivales de mayor intensidad, Paraguay todavía evidenció momentos en los que quedó por debajo en ese aspecto. El trabajo de preparación física deberá ser una de las prioridades para elevar el nivel de competencia del equipo.

La intención de Alfaro es que la selección no dependa exclusivamente de la tradicional garra y del sacrificio defensivo. El objetivo pasa por construir un equipo capaz de sostener la intensidad, recuperar, elaborar y atacar con mayor claridad.

Alfaro sigue probando

La práctica de este domingo, la penúltima de la ventana FIFA, volvió a tener una primera parte dedicada al trabajo físico. El plantel realizó ejercicios de activación general y aeróbica, coordinación, cambios de ritmo y un circuito de pases, bajo las indicaciones de los preparadores físicos Sergio Chiarelli y Pedro Arbelaiz.

Posteriormente, Alfaro asumió el trabajo táctico junto a su cuerpo técnico, integrado en la jornada por Carlos González, Claudio Cristofanelli, Alejandro Manograsso y Guillermo Burdisso. Los arqueros, previamente, realizaron tareas específicas bajo la conducción de Diego Carranza.

La última actividad de la Albirroja en esta ventana está prevista para este lunes, a las 12:00 de Paraguay, nuevamente en el Centro de Alto Rendimiento de New York Red Bull. El plantel disputará un partido de entrenamiento ante New York Red Bull, con el que cerrará los trabajos de esta gira por Estados Unidos.

Será otra oportunidad para que Alfaro continúe tomando apuntes sobre los nuevos protagonistas. Benítez, Morales, Maidana y Galarza ya dieron señales; Quintana sigue esperando su oportunidad. El recambio está en marcha, pero la nueva Albirroja todavía necesita encontrar la fórmula que transforme las buenas individualidades en un equipo con una identidad colectiva más definida.