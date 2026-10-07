Gastón Olveira y la Fecha FIFA con la selección de Paraguay: “Ganar siempre es lo máximo”

Los jugadores del fútbol paraguayo convocados a la selección de Paraguay para la Fecha FIFA regresaron hoy al país. Divididos en dos grupos, Gastón Olveira formó parte de la segunda delegación que aterrizó este miércoles en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. El arquero descansa por el resto del día y retorna a los trabajos con Olimpia el jueves.

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Olveira disputó el primero de los dos amistosos de la Albirroja en la primera ventana internacional después del Mundial 2026. El guardameta del Decano, que había debutado en el arco del seleccionado nacional en marzo pasado, fue titular, atajó un penal y completó los 90 minutos en la victoria 2-0 sobre Bolivia con doblete de Miguel Almirón en Washington D.C..

“Contento por el rendimiento del equipo porque ganar siempre es lo más importante. Si bien ahora comenzamos un proceso más de preparación y de buscar la mejor versión del equipo, el ganar siempre es lo máximo. En lo personal, contento por sumar minutos y mantener el arco en cero que es algo que el profe nos pide”, analizó Olveira a ABC TV.

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“Hay un gran equipo, que fecha tras fecha se viene consolidando de la mejor manera. Para apuntar a más, la idea es cambiar muchas cosas, buscar ser una mejor versión como equipo y en estos procesos se trabajará mucho para lograrlo”, manifestó el portero, que no estivo a disposición de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez en los últimos tres encuentros del Rey de Copas.

Gastón Olveira y el penal atajado contra Bolivia

Gastón Olveira desvió un penal a Miguel Terceros a los 75 minutos, cuando el duelo estaba 2-0 a favor de Paraguay. “Contento porque sirve para sumar. El penal había sido a los setenta y cinco por ahí. Era el dos a uno a falta de quince veinte minutos y eso cambia el trámite del partido. Lo principal es siempre sumar y aportar para el beneficio del equipo”, señaló.