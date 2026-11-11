La Albirroja, con dotación completa en Singapur

Los últimos en acoplarse a la selección nacional fueron Diego Gómez, Robert Morales y Allan Wlk Duré. La sesión de este miércoles, en Geylang ActiveSG Field de ciudad de Kallang, fue con los 27 jugadores convocados por Gustavo Alfaro para esta última ventana de la Fecha FIFA 2026.

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Este viernes, Paraguay enfrentará a Singapur en el estadio Nacional de dicho país, situado en el distrito de Kallang, a las 09:00 de la mañana de nuestro país.

El martes de la semana siguiente será el test match contra Japón, en esa misma sede, a las 10:10, hora nuestra.

La afición cuenta con alternativas para presenciar los lances albirrojos, a ser proyectados por APF TV, VS Sports, GEN y El Trece.

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De acuerdo al reporte de la central de nuestro balompié, la actividad de mitad de semana consistió en ejercicios de movilidad, activación coordinativa en callejones y circulación físico-técnica, a cargo de los preparadores Sergio Chiarelli y Pedro Arbelaiz.

Posteriormente los atletas quedaron a disposición del profesor Gustavo Alfaro para la parte técnica-estratégica, con el acompañamiento de los miembros de su staff, Carlos González, Claudio Cristofanelli y Alejandro Manograsso.

Mateo Gamarra y sus sensaciones

Mateo Gamarra habló con los medios, compartiendo sus sensaciones:

“La verdad estoy muy contento, el grupo me recibió muy bien y ahora espero poder ayudar al equipo a alcanzar todos los objetivos”, mencionó el defensor de Olimpia, de 26 años, con cuatro partidos como albirrojo.

“Esta convocatoria, así como fue la primera, me toma en un buen momento futbolístico. La verdad este año me encuentra muy confiado y entusiasmado con este nuevo llamado”, indicó.

Próxima actividad

La plantilla entrenará este jueves, a las 16:15, hora local, en el Geylang ActiveSG Field de Kallang, a puertas cerradas. Previamente, a las 15:30, Gustavo Alfaro brindará una conferencia de prensa en la sede del partido con Singapur.

Integrantes del plantel

Arqueros: Orlando Gill (Lille de Francia), Gastón Olveira (Olimpia), Santiago Rojas (Nacional) y Facundo Insfrán (Al-Wahda de Emiratos Árabes Unidos).

Defensores: Gustavo Gómez (Palmeiras de Brasil), Omar Alderete (Sunderland de Inglaterra), Junior Alonso (Atlanta United de Estados Unidos), Clever Ferreira Ñamandú (Atlético Tucumán de Argentina), Mateo Gamarra (Olimpia), Mauro Coronel (Nacional), Juan José Cáceres (Dínamo Moscú de Rusia), Alan Benítez (Libertad) y Alexandro Maidana (Talleres de Córdoba, Argentina).

Mediocampistas: Damián Bobadilla (São Paulo de Brasil), Hugo Cuenca (Celta Fortuna de España), Eduardo Delmás (Olimpia), Diego Gómez (Brighton de Inglaterra), Mauricio Prado (Palmeiras de Brasil), Matías Galarza (Inter Miami de Estados Unidos), Mathías Villasanti (Gremio de Brasil) y Braian Ojeda (Orlando City de Estados Unidos).

Delanteros: Miguel Almirón (Atlanta United de Estados Unidos), Julio Enciso Espínola (Ipswich Town de Inglaterra), Gustavo Caballero (Santos de Brasil), Allan Wlk Duré (Lanús de Argentina), Hugo Adrián Benítez (Nacional) y Robert Morales (Pumas de México).