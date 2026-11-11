Mateo Gamarra y los objetivos con la selección de Paraguay

Mateo Gamarra retornó a la selección de Paraguay después de dos años. Por segunda vez en el ciclo de Gustavo Alfaro, el defensor de 26 años es uno de los 27 convocados para la última Fecha FIFA de la temporada 2026. La Albirroja enfrenta el viernes 13 de noviembre, a las 09:00, a Singapur y mide el martes 17, a las 10:10, a Japón. Los dos partidos serán en el estadio Nacional de Singapur.

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Gamarra apuntó a los tres objetivos que tiene con el combinado nacional, en el que registra 4 presentaciones y 2 asistencias. “Como todos tienen objetivos a corto, mediano y largo plazo, yo tengo esos tres objetivos con la selección”, expresó el zaguero central de Olimpia, que integró una citación por última vez en el combo del debut de Alfaro (vs. Uruguay y Brasil, setiembre de 2024).

Mateo Gamarra y los tres objetivos con la selección paraguaya

“A corto plazo, quiero estar en todas las convocatorias, en todas las Fecha FIFA. Un objetivo a medio plazo sería estar en la Copa América. Poder disputar”, empezó Gamarra, quien dejó en claro que el objetivo a largo plazo es jugar el Mundial 2030. “A largo plazo, estar en el Mundial, que estamos asegurados también. Espero poder disfrutar de ese momento”, firmó el ex Athletico Paranaense.

El calendario de la Albirroja en los próximos cuatro años

2027

22-30 de marzo: Fecha FIFA

7-15 de junio: Fecha FIFA

20 de setiembre-5 de octubre: Fecha FIFA

8-16 de noviembre: Fecha FIFA

2028

20-28 de marzo: Fecha FIFA

29 de mayo-6 de junio: Fecha FIFA

Junio/Julio: Copa América

18 de setiembre-3 de octubre: Fecha FIFA

13-21 de noviembre: Fecha FIFA

2029

19-27 de marzo: Fecha FIFA

4-12 de junio: Fecha FIFA

24 de setiembre-9 de octubre: Fecha FIFA

12-20 de noviembre: Fecha FIFA

2030