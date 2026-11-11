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Selección Paraguaya
11 de noviembre de 2026 - 13:22

Mateo Gamarra y los objetivos con la selección de Paraguay

Gustavo Alfaro, seleccionador de Paraguay, durante el entrenamiento del plantel en el Geylang ActiveSG Field, en Kallang, Singapur.
Gustavo Alfaro, seleccionador de Paraguay, durante el entrenamiento del plantel en el Geylang ActiveSG Field, en Kallang, Singapur.@Albirroja

Mateo Gamarra reveló los objetivos que tiene con la selección de Paraguay en los próximos cuatro años.

Por ABC Color
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Mateo Gamarra retornó a la selección de Paraguay después de dos años. Por segunda vez en el ciclo de Gustavo Alfaro, el defensor de 26 años es uno de los 27 convocados para la última Fecha FIFA de la temporada 2026. La Albirroja enfrenta el viernes 13 de noviembre, a las 09:00, a Singapur y mide el martes 17, a las 10:10, a Japón. Los dos partidos serán en el estadio Nacional de Singapur.

Lea más: Mateo Gamarra y el regreso a la selección paraguaya

Gamarra apuntó a los tres objetivos que tiene con el combinado nacional, en el que registra 4 presentaciones y 2 asistencias. “Como todos tienen objetivos a corto, mediano y largo plazo, yo tengo esos tres objetivos con la selección”, expresó el zaguero central de Olimpia, que integró una citación por última vez en el combo del debut de Alfaro (vs. Uruguay y Brasil, setiembre de 2024).

Mateo Gamarra, jugador de Olimpia, en el entrenamiento de la selección de Paraguay en el Geylang ActiveSG Field, en Kallang, Singapur.
Mateo Gamarra, jugador de Olimpia, en el entrenamiento de la selección de Paraguay en el Geylang ActiveSG Field, en Kallang, Singapur.

Mateo Gamarra y los tres objetivos con la selección paraguaya

“A corto plazo, quiero estar en todas las convocatorias, en todas las Fecha FIFA. Un objetivo a medio plazo sería estar en la Copa América. Poder disputar”, empezó Gamarra, quien dejó en claro que el objetivo a largo plazo es jugar el Mundial 2030. “A largo plazo, estar en el Mundial, que estamos asegurados también. Espero poder disfrutar de ese momento”, firmó el ex Athletico Paranaense.

El calendario de la Albirroja en los próximos cuatro años

2027

  • 22-30 de marzo: Fecha FIFA
  • 7-15 de junio: Fecha FIFA
  • 20 de setiembre-5 de octubre: Fecha FIFA
  • 8-16 de noviembre: Fecha FIFA

2028

  • 20-28 de marzo: Fecha FIFA
  • 29 de mayo-6 de junio: Fecha FIFA
  • Junio/Julio: Copa América
  • 18 de setiembre-3 de octubre: Fecha FIFA
  • 13-21 de noviembre: Fecha FIFA

2029

  • 19-27 de marzo: Fecha FIFA
  • 4-12 de junio: Fecha FIFA
  • 24 de setiembre-9 de octubre: Fecha FIFA
  • 12-20 de noviembre: Fecha FIFA

2030

  • 18-26 de marzo: Fecha FIFA
  • 3-11 de junio: Fecha FIFA
  • Junio/julio: Mundial
  • 23 de setiembre-8 de octubre: Fecha FIFA
  • 11-19 de noviembre: Fecha FIFA

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