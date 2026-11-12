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Selección Paraguaya
12 de noviembre de 2026 - 08:00

La Albirroja cierra sus aprestos para el duelo contra Singapur

La selección nacional cerró sus aprestos con vistas al amistoso de mañana contra Singapur.
La selección nacional cerró sus aprestos con vistas al amistoso de mañana contra Singapur.APF

La selección nacional cerró este jueves sus aprestos con vistas al duelo de este viernes contra Singapur, en Kallang, marcado para las 09:00, de nuestro país.

Por ABC Color
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Como los días anteriores, la actividad de la Albirroja se cumplió en el Geylang ActiveSG Field de la ciudad de Kallang, donde la escuadra nacional disputará sus dos partidos de esta última ventana de la FIFA de la temporada.

Lea más: La Albirroja, con dotación completa en Singapur

Singapur y Paraguay lidiarán este viernes a partir de las 09:00 de la mañana de nuestro país, en lo que será el undécimo partido del 2026 del seleccionado de Gustavo Alfaro, que registra cinco victorias, dos empates y tres derrotas, entre amistosos y Copa del Mundo.

El reporte de la APF indicó que la actividad de la jornada consistió en movilidad general y activación libre, juego recreativo y tareas de posesión. Posteriormente se produjo el repaso táctico a cargo de Alfaro.

De acuerdo a lo pactado, en el test match de este fin de semana las selecciones podrán realizar hasta 11 sustituciones para dar participación a un mayor número de futbolistas.

Tanto el amistoso de este viernes como el del martes próximo contra Japón serán en el estadio Nacional de Singapur, ubicado en Kallang. El choque de fogueo contra los nipones está fijado para las 10:10.

Los duelos serán emitidos por App APF TV, VS Sports, GEN y El Trece.

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