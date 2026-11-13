Paraguay ya conoce a sus rivales en el camino al Mundial Sub 20

El certamen continental se disputará en la ciudad de Medellín, albergando los partidos del 22 de enero al 7 de febrero de 2027. Esta trigésima segunda edición del torneo no solo consagrará a la nueva joya de Sudamérica, sino que pondrá en juego cuatro boletos directos hacia la Copa Mundial Sub 20 de la FIFA 2027, la cual se celebrará de manera conjunta en Azerbaiyán y Uzbekistán entre septiembre y octubre.

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Para asegurar su presencia en la máxima cita ecuménica, el equipo de Alcaraz tendrá que superar una zona pesada. La Albirroja compartirá el Grupo A con la selección anfitriona Colombia, además de Chile, Ecuador y Perú.

¿Cómo se define el torneo juvenil?

El camino hacia el título y el Mundial se desarrollará en dos etapas: La primera es la Fase de Grupos, donde los 10 equipos distribuidos en las zonas A y B se medirán en una intensa etapa inicial de la que los cuatro mejores de cada llave avanzarán de ronda.

Posteriormente, en la Fase Final bajo la modalidad de todos contra todos, los ocho clasificados se verán las caras en una vibrante definición de donde saldrán los tan ansiados clasificados mundialistas: el campeón, el vicecampeón, el tercero y el cuarto.