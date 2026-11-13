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Selección Paraguaya
13 de noviembre de 2026 - 15:56

Paraguay ya conoce a sus rivales en el camino al Mundial Sub 20

El equipo de la Selección Paraguaya Sub 20, que se prepara para afrontar el Sudamericano de la categoría que se disputará en Colombia entre el 22 de enero al 7 de febrero de 2027.
El equipo de la Selección Paraguaya Sub 20, que se prepara para afrontar el Sudamericano de la categoría que se disputará en Colombia entre el 22 de enero al 7 de febrero de 2027.

La Albirroja Sub 20 ya tiene trazada la ruta que deberá recorrer en tierras cafeteras. Tras el sorteo oficial llevado a cabo por la Confederación Sudamericana de Fútbol, el combinado juvenil dirigido por Antolín Alcaraz quedó emparejado en el Grupo A del Sudamericano Sub 20 Colombia 2027.

Por ABC Color
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El certamen continental se disputará en la ciudad de Medellín, albergando los partidos del 22 de enero al 7 de febrero de 2027. Esta trigésima segunda edición del torneo no solo consagrará a la nueva joya de Sudamérica, sino que pondrá en juego cuatro boletos directos hacia la Copa Mundial Sub 20 de la FIFA 2027, la cual se celebrará de manera conjunta en Azerbaiyán y Uzbekistán entre septiembre y octubre.

Lea más: La Albirroja, con nuevos rostros, supera a Singapur sin apuros

Para asegurar su presencia en la máxima cita ecuménica, el equipo de Alcaraz tendrá que superar una zona pesada. La Albirroja compartirá el Grupo A con la selección anfitriona Colombia, además de Chile, Ecuador y Perú.

¿Cómo se define el torneo juvenil?

El camino hacia el título y el Mundial se desarrollará en dos etapas: La primera es la Fase de Grupos, donde los 10 equipos distribuidos en las zonas A y B se medirán en una intensa etapa inicial de la que los cuatro mejores de cada llave avanzarán de ronda.

Posteriormente, en la Fase Final bajo la modalidad de todos contra todos, los ocho clasificados se verán las caras en una vibrante definición de donde saldrán los tan ansiados clasificados mundialistas: el campeón, el vicecampeón, el tercero y el cuarto.

Grupo A del Campeonato Sudamericano Sub 20 Colombia 2027
Grupo A del Campeonato Sudamericano Sub 20 Colombia 2027

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