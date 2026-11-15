Allan Wlk, el nuevo rostro de la Albirroja: “Es una oportunidad que vengo buscando desde niño”

Allan Wlk es uno de los nuevos rostros de la selección paraguaya en esta etapa del proceso encabezado por Gustavo Alfaro. El delantero de Lanús disfruta de su primera experiencia con la Albirroja y trabaja a la espera de una oportunidad para demostrar sus condiciones.

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Desde Singapur, donde Paraguay se encuentra preparando el próximo compromiso ante Japón, el atacante expresó su felicidad por recibir el llamado y cumplir uno de los sueños que persigue desde su infancia. “Muy contento, la verdad que es una oportunidad que vengo buscando desde que era niño, poder representar a mi país en un partido”, manifestó.

Wlk también destacó la buena recepción que tuvo por parte de sus compañeros y la unión que encontró dentro del plantel. “Los chicos me recibieron de muy buena forma, se nota que es un grupo que viene muy unido y eso ayuda a complementarse muy bien”, señaló.

El futbolista reconoció que el desafío ante Japón será mucho más exigente que el anterior frente a Singapur, selección a la que Paraguay goleó por 4-1 el pasado viernes. “Sabemos que Japón es un equipo que siempre compite, ya sean mundiales. Vamos a enfrentar a un equipo difícil, mucho más complicado que Singapur, pero hay que prepararnos de la mejor forma para conseguir lo que queremos”, analizó.

Un sueño compartido con la familia

Uno de los momentos más especiales para Wlk fue enterarse de su primera convocatoria. El delantero recordó que su primera reacción fue compartir la noticia con su familia, especialmente con su padre, quien lo acompañó durante sus primeros pasos en el fútbol.

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“Primero fue mi papá, siempre me acompañó de chico. Gracias a él soy futbolista, porque cuando era chico me conseguía los botines y me llevaba a los entrenamientos. Él fue el primero, pero todos se pusieron muy contentos”, recordó emocionado.

En cuanto a sus expectativas dentro de este nuevo proceso, el atacante tiene claro que deberá sostener su rendimiento en su club para continuar siendo tenido en cuenta por Alfaro. “Voy a tratar de hacer un trabajo duro, seguir destacándome en mi equipo para seguir recibiendo llamadas de la selección. Esto es paso a paso, pero creo que hay un buen grupo para conseguir grandes cosas”, expresó.

Por último, Wlk también se refirió a la competencia en el puesto de centrodelantero, una posición históricamente exigente en el fútbol paraguayo. Lejos de verlo como un obstáculo, destacó el nivel de sus compañeros y la importancia de mantener una competencia sana.

“Paraguay siempre se destacó por tener muy buenos centros delanteros, pero es una competencia sana y el que juegue va a estar de muy buena forma, apoyado por todos los compañeros”, concluyó.

La Albirroja cerrará este martes su gira asiática frente a Japón, desde las 10:10 de nuestro país, en el segundo y último compromiso de esta ventana internacional de noviembre y el último partido del seleccionado paraguayo en este 2026.