La Albirroja cierra su penúltimo entrenamiento en Singapur

El Geylang ActiveSG Field de Kallang fue sede de la activación dominical de la Albirroja con vistas a su decimosegundo y último partido de la temporada, teniendo en cuenta amistosos y oficiales, en el Mundial Norteamérica 2026.

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Paraguay y Japón medirán fuerzas el martes en el estadio Nacional de Singapur, a las 10:10, en el cierre de la ventana de la fecha FIFA de noviembre. El viernes, la escuadra nacional goleó por 4-1 a la selección local, mediante las anotaciones de Gustavo Caballero (2), Mauricio Prado y Julio Enciso Espínola.

El rival del martes será mucho más exigente. Viene de vencer por 3-2 nada menos que a Brasil.

En informe de la AFP refiere que la nueva jornada de trabajo consistió en ejercicios de activación general, seguido de un circuito de pases y un juego de 4 contra 2. Posteriormente, los futbolistas realizaron estímulos de velocidad máxima, antes de dar paso a los trabajos tácticos, a cargo del profesor Gustavo Alfaro.

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La primera parte de la sesión estuvo a cargo de los preparadores físicos Sergio Chiarelli y Pedro Arbelaiz, mientras que las tareas tácticas fueron dirigidas por Alfaro, acompañado por sus asistentes Carlos González, Claudio Cristofanelli y Alejandro Manograsso.

La práctica finalizó con combinando ejercicios físicos, trabajos con pelota y movimientos tácticos.

Para este lunes están marcadas dos actividades. A las 15:30, hora local, Gustavo Alfaro brindará una conferencia de prensa en la sede del duelo de fogueo contra los nipones y una hora después será la práctica en el Geylang ActiveSG Field, a puertas cerradas.

En la oportunidad, el seleccionador confirmará el elenco, que sufrirá variaciones con relación al amistoso anterior, teniendo en cuenta la necesidad de ver a los atletas que no actuaron contra Singapur o tuvieron pocos minutos.

El test match será emitido por APF TV, VS Sports, GEN y El Trece.

El año albirrojo contempla 11 juegos, con un balance de 6 victorias, 2 empates y 3 derrotas.