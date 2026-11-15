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Selección Paraguaya
15 de noviembre de 2026 - 10:13

La Albirroja cierra su penúltimo entrenamiento en Singapur

Gustavo Caballero, con el sistema de audio en mano, y Julio Enciso Espínola, autores de los goles contra Singapur el viernes (4-1), llegando al sitio de entrenamiento de la Albirroja, en Kallang.
Gustavo Caballero, con el sistema de audio en mano, y Julio Enciso Espínola, autores de los goles contra Singapur el viernes (4-1), llegando al sitio de entrenamiento de la Albirroja, en Kallang.APF

La selección nacional cumplió este domingo su penúltimo entrenamiento en Kallang, Singapur, sede del amistoso del martes contra Japón, marcado para las 10:10 de nuestro país.

Por ABC Color
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El Geylang ActiveSG Field de Kallang fue sede de la activación dominical de la Albirroja con vistas a su decimosegundo y último partido de la temporada, teniendo en cuenta amistosos y oficiales, en el Mundial Norteamérica 2026.

Lea más: La Albirroja supera a Singapur sin apuros

Paraguay y Japón medirán fuerzas el martes en el estadio Nacional de Singapur, a las 10:10, en el cierre de la ventana de la fecha FIFA de noviembre. El viernes, la escuadra nacional goleó por 4-1 a la selección local, mediante las anotaciones de Gustavo Caballero (2), Mauricio Prado y Julio Enciso Espínola.

El rival del martes será mucho más exigente. Viene de vencer por 3-2 nada menos que a Brasil.

En informe de la AFP refiere que la nueva jornada de trabajo consistió en ejercicios de activación general, seguido de un circuito de pases y un juego de 4 contra 2. Posteriormente, los futbolistas realizaron estímulos de velocidad máxima, antes de dar paso a los trabajos tácticos, a cargo del profesor Gustavo Alfaro.

La primera parte de la sesión estuvo a cargo de los preparadores físicos Sergio Chiarelli y Pedro Arbelaiz, mientras que las tareas tácticas fueron dirigidas por Alfaro, acompañado por sus asistentes Carlos González, Claudio Cristofanelli y Alejandro Manograsso.

La práctica finalizó con combinando ejercicios físicos, trabajos con pelota y movimientos tácticos.

Para este lunes están marcadas dos actividades. A las 15:30, hora local, Gustavo Alfaro brindará una conferencia de prensa en la sede del duelo de fogueo contra los nipones y una hora después será la práctica en el Geylang ActiveSG Field, a puertas cerradas.

En la oportunidad, el seleccionador confirmará el elenco, que sufrirá variaciones con relación al amistoso anterior, teniendo en cuenta la necesidad de ver a los atletas que no actuaron contra Singapur o tuvieron pocos minutos.

El test match será emitido por APF TV, VS Sports, GEN y El Trece.

El año albirrojo contempla 11 juegos, con un balance de 6 victorias, 2 empates y 3 derrotas.

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