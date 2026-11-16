El distrito de Kallang albergará este martes el decimotercer partido entre Paraguay y Japón, a las 10:10, en el cierre de la ventana de la fecha FIFA de noviembre. Será el último duelo de la temporada para la escuadra nacional, entre amistosos y Copa del Mundo.

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El historial favorece a los nipones, con 5 victorias, 5 empates y 2 triunfos de la Albirroja, que salió airosa en los choques oficiales, en la Copa América 1999, con goleada 4-0 en nuestro país, y el Mundial Sudáfrica 2010, en los penales 5-3 (0-0).

Los dirigidos por Gustavo Alfaro vienen de golear el pasado viernes por 4-1 a Singapur. Al día siguiente, los japoneses brindaron la nota al derrotar por 3-2 a Brasil.

Los dos encuentros se habían desarrollado en el estadio Nacional, en Kallang, que este martes tendrá doble propuesta, con adversarios invertidos. A las 07:00, de nuestro país, lidiarán Singapur y Brasil, mientras que a las 10:10 medirán fuerzas Paraguay y Japón.

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Esta será sin dudas una prueba de mayor exigencia, sobre todo física, teniendo en cuenta el despliegue de los nipones, que obligan a correr casi de forma permanente para estar a la altura.

Sea cual fuese el resultado, la selección paraguaya cerrará un 2026 de manera positiva en cuanto a los resultados, pues lleva 6 victorias, 2 empates y 3 derrotas, incluyendo choques de fogueo y Mundial de Norteamérica.

Probable formación

El elenco albirrojo estaría integrado por: Orlando Gill; Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete y Mateo Gamarra; Damián Bobadilla, Diego Gómez, Hugo Cuenca, Miguel Almirón, Julio Enciso y Allan Wlk Duré.