Gustavo Alfaro: “Ojalá podamos tener el mismo nivel de intensidad que va a proponer Japón”

La selección de Paraguay disputa el segundo amistoso de la Fecha FIFA. La Albirroja, que este año regresó a una Copa del Mundo, enfrenta a Japón en el último partido de la temporada 2026. El encuentro es el martes 17, a las 10:10, hora de nuestro país, en el estadio Nacional de Singapur. En la víspera del choque, Gustavo Alfaro habló en conferencia.

“Hace un año atrás nosotros vinimos a jugar contra Japón y contra Corea, en Japón y en Corea del Sur, y obviamente las dificultades de la diferencia horaria, del tiempo, hizo que tengamos rendimientos visibles en los partidos”, recordó el seleccionador de 64 años sobre los cotejos de preparación al Mundial EstadosUnidos/México/Canadá 2026.

Japón, un año después de la gira asiática previa al Mundial 2026

“Si bien eran tiempos diferentes, porque estábamos en la preparación de la Copa del Mundo, a veces uno trata de no cambiar tanto para ir encontrando lo que uno va buscando para después en la Copa del Mundo tener la mejor respuesta posible”, apuntó. En octubre de 2025, el combinado nacional igualó 2-2 con Japón y perdió 2-0 con Corea del Sur.

Alfaro señaló que este ventana tiene como propósito utilizar a la mayor cantidad de futbolistas. En el 4-1 a Singapur, utilizó a 20 de los 27 citados. “Nos tocó un año después volver aquí, y en ese sentido la búsqueda es distinta, porque los tiempos son distintos, y lo que yo quería era que todos los jugadores tengan la posibilidad de jugar, de demostrarse”, expresó.

“Trajimos cuatro arqueros, es muy difícil que los cuatro arqueros puedan jugar. Pero la idea era que los jugadores de campo puedan tener minutos para evaluarlos, porque si ustedes ven, hay varios jugadores del plano local que están sumándose a la selección, y en ese sentido uno trata de ir evaluándolos, cómo se integran y cómo rinde”, puntualizó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Gustavo Alfaro y el amistoso contra Japón para cerrar la temporada 2026

“Sabemos que el partido es muy demandante. Que Japón tiene jugadores para sostener noventa minutos de intensidad. Porque lo ha hecho el otro día, en un momento donde el rendimiento del equipo decayó. Cuando Brasil empata, los cambios le vuelven a dar ese impulso que le permite ganarlo en el final. Y es un detalle a tener en cuenta”, explicó.

“La idea de que nosotros ojalá podamos tener el mismo nivel de respuestas a la intensidad que va a proponer Japón. Porque yo estoy también tratando de construir un equipo que dentro de las facetas que tenga también pondere la intensidad y las transiciones”, finalizó Alfaro, quien perfila una formación distinta a la que empezó en la victoria sobre Singapur.