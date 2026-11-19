“La verdad, me sentí muy bien en el partido contra Japón; igual me tocó jugar contra Singapur un poco porque antes de entrar me dijo Alfaro para tener un poco de minutos y adaptarme un poco a lo que va a ser el partido contra Japón. La verdad, me siento muy agradecido con todo el grupo también, que me recibió bastante bien después de mucho tiempo. Y bueno, ahora a esperar el próximo llamado, que espero que así sea”, comenzó diciendo el zaguero-lateral franjeado.

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La chance de jugar de lateral izquierdo y el plan de Alfaro

Al ser consultado sobre las indicaciones tácticas en la gira, Gamarra explicó que Gustavo Alfaro lo utilizó como lateral izquierdo y le dio soltura para proyectarse cuando el juego lo permitiera. “No, de lateral izquierdo mismo. Cuando hay posibilidad de ir al ataque, quiere que me vaya sin problema, pero me da la libertad también de que yo pueda ir todas las veces que yo quiera. La verdad que me sentí bastante confiado durante todo el partido y pude terminar todo también el encuentro”.

El zaguero también remarcó el valor de recuperar continuidad en el fútbol local como trampolín para cortar una larga ausencia en la selección. “La verdad yo trabajé bastante para eso, para volver a tener importancia dentro de un equipo. La verdad me tocó tener ahora de vuelta en el Olimpia, me dio la oportunidad de estar otra vez ahí en el club, de sobresalir partido tras partido y cumplir el objetivo también de que era volver a la selección. Creo que después de dos años volver a jugar con la selección es muy importante”.

En la misma línea, resaltó su momento personal y la satisfacción de ir cumpliendo metas trazadas con antelación. “Sí, la verdad, cada año a mí me sorprenden más todas las cosas que consigo personalmente. La verdad, yo me propongo muchas cosas. Como dije en la entrevista anterior, objetivos a corto, mediano y largo plazo. Ahora creo que estoy cumpliendo un objetivo de ser convocado de vuelta y nada más y nada menos tener minutos en la selección”.

Su pasado en el puesto y el respaldo de los referentes

Ante la consulta sobre su proyección ofensiva por la banda, el futbolista dejó en claro su predisposición para adaptarse a lo que requiera el equipo. “No, la verdad yo soy un jugador de mucha entrega, de mucho compromiso. Yo creo que cuando uno ama lo que hace puede jugar en cualquier posición”.

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Además, reveló que mantuvo una conversación previa a la citación con el entrenador para conocer su postura dentro del proyecto. “La verdad, tuvimos una charla antes de la convocatoria; me mandó a llamar para tener una pequeña reunión con él. Me mostró la idea, más o menos el proyecto que tiene conmigo y con los jóvenes. Es especial para jugar de lateral también y, si es necesario, de central”.

Aunque su presencia sostenida en los últimos tiempos ha sido como zaguero por izquierda, Gamarra recordó sus inicios en el lateral y explicó cómo se acomodó al desgaste físico del puesto. “Habitualmente no juego de lateral, pero tampoco desconozco la posición, porque en 12 de Octubre y en Independiente Campo Grande jugaba de lateral izquierdo. Pero uno se acostumbra a la posición en la que juega, llevo mucho tiempo seguido jugando de central por izquierda, y la verdad que no desconozco. Muchas veces cuesta más o menos por el recorrido que uno hace en los partidos. Con la confianza, yo siempre digo que uno puede sobrellevar esas cosas”.

Por último, valoró el trato de los futbolistas con mayor recorrido dentro del plantel albirrojo, en particular Junior Alonso y el capitán Gustavo Gómez. “La verdad, de ellos solo queda agradecerle porque son muy buena gente y muy buenos jugadores. Me recibieron de la mejor manera, como siempre, y siempre comentándome que pueda jugar tranquilo y que es un partido más, pero con mucha más responsabilidad nada más”.