Con una marcada base del plano local y la presencia del arquero Leonardo Sosa desde el Rosario Central del fútbol argentino, el cuerpo técnico albirrojo continúa ampliando el radar de observación sobre jóvenes valores y piezas destacadas del torneo paraguayo y el medio doméstico en general.

Lea más: Gustavo Gómez, el rey de copas del Palmeiras con 14 títulos

Cronograma de actividades en el CARDE

Las tareas del combinado nacional en Ypané se dividirán en dos jornadas con distintas modalidades de acceso para los medios de comunicación. El lunes 30 de noviembre, desde las 17:15, el plantel realizará un entrenamiento a puertas abiertas para la prensa, mientras que el martes 1 de diciembre, a partir de las 10:15, la práctica se llevará a cabo a puertas cerradas en el predio de Ypané.

Citados ✅



📋 Ellos son los convocados por el DT albirrojo Gustavo Alfaro para un nuevo microciclo de entrenamientos en el Centro de Alto Rendimiento "Esc. Óscar Harrison" de Ypané.



🗓️ 30 de noviembre y 1 de diciembre#VamosParaguay 🇵🇾 pic.twitter.com/C4Za1Sl0TT — Selección Paraguaya (@Albirroja) November 29, 2026

La lista completa de convocados

Arqueros: Santiago Rojas (Nacional), Ángel Martínez (Cerro Porteño), Víctor Rojas (Libertad), Leonardo Sosa (Rosario Central - ARG).

Defensores: Mauro Coronel (Nacional), Alexis Cañete (Cerro Porteño), Lucas Quintana (Cerro Porteño), Marcelo Chaparro (Cerro Porteño), Elías Díaz (Libertad), Mateo Giménez (Guaraní), Ronald Peralta (Ameliano), Alexis Cantero (Luqueño).

Volantes: Eduardo Delmás (Olimpia), César Bobadilla (Cerro Porteño), Pedro Zarza (Olimpia), Rodrigo Villalba (Libertad), Giovanni Gómez (Guaraní), Junior Gamarra (Trinidense), Juan Franco (Recoleta ), Marcos Gómez (2 de Mayo), Octavio Alfonso (Rubio Ñu), Fernando Leguizamón (Sol de América).

Delanteros: Hugo Benítez (Nacional), Iván Ramírez Ferreira (Libertad).